الرياضة

ريفر بليت ينجو من «الكمين» في دوري الأرجنتين

ريفر بليت ينجو من «الكمين» في دوري الأرجنتين
13 مارس 2026 12:16

بوينس آيرس (د ب أ)
نجا ريفر بليت من كمين مضيفه أوراكون، بعدما تغلب عليه 2 / 1 في الدقائق الأخيرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الثانية ببطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. وبادر ريفر بليت بالتسجيل عن طريق سيباستيان دريوسي في الدقيقة 27، لكن خوردي كايسيدو منح التعادل لأوراكون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاع خوان كوينتراو ركلة جزاء لريفر بليت في الدقيقة 70، قبل أن يلعب الفريقان بعشرة لاعبين عقب طرد لوكاس كاريزو، لاعب أوراكون، وفاكوندو كوليديو، لاعب ريفر بليت، في الدقيقتين 81 و82 على الترتيب.
ومنح جونزالو مونتييل النقاط الثلاث لريفر بليت، بعدما سجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، ليقود فريقه للعودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في الجولة الماضية، التي شهدت تعادله 1 / 1 مع مضيفه إنديبينديينتي ريفادافيا. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريفر بليت إلى 14 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أوراكون عند 12 نقطة في المركز السابع. واستعاد بيلجرانو صدارة ترتيب المجموعة، عقب فوزه 1 / صفر على مضيفه إستوديانتيس دي ريو كوارتو، حيث تقمص فرانسيسكو جونزاليس دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.
ورفع بيلجرانو رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، في حين بقي إستوديانتيس دي ريو كوارتو قابعاً في مؤخرة الترتيب برصيد 4 نقاط.

