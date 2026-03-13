الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

طلال شفيلي ينضم إلى قائمة الجودو في «آسيوية الصين»

طلال شفيلي ينضم إلى قائمة الجودو في «آسيوية الصين»
13 مارس 2026 12:28

أبوظبي (الاتحاد)
دشّن منتخبنا الوطني للجودو معسكره في مدينة (بيجا) في كوسوفو، والذي يستمر حتى 22 من مارس الحالي، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا لفردي كبار الجودو لعام 2026، التي ينظمها الاتحاد الصيني للجودو تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، بصالة (أوردوس) في شمال الصين خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل المقبل.
وينتقل منتخبنا عقب معسكر كوسوفو الحالي الذي يخوض خلاله 22 مباراة تجريبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو في معسكر ختامي في ضيافة جامعة توكاي، وحتى 15 أبريل، حيث يكثّف الفريق استعداداته للبطولة الآسيوية الكبرى، ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، كما تضم المدرب العام فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد.
وشهد معسكر كوسوفو انضمام اللاعب الدولي طلال شفيلي، الذي تقرر انضمامه للقائمة المشاركة في بطولة آسيا المقبلة، ضمن منافسات وزن تحت 81 كجم بعد الشفاء من إصابته، لتضم القائمة إجمالاً 11 لاعباً هم، سيمون قسطنطين (وزن تحت 60 كجم)، نار مند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك، ومحمد بيك، (وزن تحت 73 كجم)، وطلال شفيلي وعمر جاد، (وزن تحت 81 كجم) وأرام جورجيان، في (وزن تحت 90 كجم)، وظفار كوسوف، تحت (وزن 100 كجم)، وعمر معروف، في (وزن فوق 100 كجم)، بجانب اللاعبتين بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وإليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم.

