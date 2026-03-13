24 ساعة تعيد البريميرليج إلى الخلف.. تعرّف على التفاصيل

معتز الشامي (أبوظبي)

لخص فوز ريال مدريد الساحق على مانشستر سيتي أحداث 24 ساعة، شهدت تراجعاً حاداً في سمعة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ينصّب نفسه الأفضل في العالم.

ويواجه السيتي مهمة شاقة بعد أن مُنيّ بمصير مشابه لمصير توتنهام، الذي خسر 5-2 أمام أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية قبل 24 ساعة، وكانت آخر مرة فشلت فيها جميع الفرق الإنجليزية المشاركة في الفوز في ذهاب دور الـ16 في موسم 2022-2023، فما الذي حدث؟.

وكان من المفترض أن تتجلى قوة البريميرليج بتأهل 6 فرق إلى دور الستة عشر بعد انتهاء مرحلة المجموعات، لكن هذا الأمر بدّد آمال الهيمنة بعد هزيمة مانشستر سيتي وتشيلسي بفارق كبير، عقب هزيمة ليفربول وتوتنهام يوم الثلاثاء.

ورغم فوزه في جميع مبارياته الثماني في مرحلة المجموعات، احتاج أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ليحقق تعادلاً صعباً أمام باير ليفركوزن (1-1)، صاحب المركز السادس في الدوري الألماني.

وتلقى توتنهام هزيمة مذلة أمام أتلتيكو مدريد، وخسر ليفربول أمام جلاطة سراي (1-0)، في حين خطف برشلونة تعادلاً (1-1) في اللحظات الأخيرة أمام نيوكاسل، على ملعب سانت جيمس بارك، بفضل ركلة جزاء، ويتطلب الأمر أداءً قوياً في مباراة الإياب، حتى لا تتحول مزاعم قوة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مجرد «كلام فارغ».

وخاضت 5 من هذه الفرق مباريات الذهاب خارج أرضها، حيث يجب على تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام قلب تأخرهم بثلاثة أهداف، وقد يكون أرسنال وليفربول هما الأقرب للتأهل.

وكان تراجعاً غير متوقع، فهل أثر ضغط المباريات وكثافة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز سلباً على الأداء في دوري أبطال أوروبا؟ وبناءً على هذه المعطيات، فإن وضع الدوري الإنجليزي الممتاز ليس وردياً كما قد يتصوره البعض في سياق دوري أبطال أوروبا.

أما عن فرص الفرق الإنجليزية في بلوغ ربع النهائي قبل وبعد مباريات ذهاب دور الـ16، فقد انخفضت الآن فرص جميع الفرق الإنجليزية الستة وفقاً لتوقعات «أوبتا» مقارنة بما كانت عليه قبل مباريات الذهاب من دور الستة عشر.

قبل الذهاب// بعد الذهاب

أرسنال: 85.8%// 77.9%

ليفربول: 82.3%// 53.8%

مانشستر سيتي: 64.3%// 9.4%

تشيلسي: 53.3%// 7.3%

نيوكاسل: 44.7%// 32.2%

توتنهام: 46.3%// 3.3%