من يفوز بلقب «الأبطال»؟.. بايرن يتصدر وفرص الريال تتضاعف 4 مرات

معتز الشامي (أبوظبي)

انتهت مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، وشهد الأسبوع 8 مباريات، أسفرت عن بعض المفاجآت، ولكن الأهم من ذلك، عن تسجيل عدد كبير من الأهداف، بلغ 32 هدفاً.

وسحق بايرن ميونيخ أتالانتا بنتيجة 6-1، كما فاز أتلتيكو مدريد بسهولة على توتنهام بنتيجة 5-2. وكان برشلونة وأرسنال مرشحين للفوز على نيوكاسل وباير ليفركوزن، لكن لم يحقق أي منهما الفوز، واكتفيا بالتعادل.

كانت المفاجآت الكبرى من نصيب جلطة سراي، الذي هزم ليفربول بهدف دون رد، وبودو جليمت، مفاجأة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، الذي تغلب على سبورتنج لشبونة بثلاثة أهداف دون رد.

وفي المباراتين اللتين بدتا متكافئتين على الورق، جاءت النتيجة عكس ذلك تماماً، حيث حقق باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فوزاً ساحقاً على تشيلسي بنتيجة 5-2 في ملعب حديقة الأمراء. وفي الوقت نفسه، على ملعب سانتيا[و برنابيو، تغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بنتيجة 3-0.

لكن من يفوز بدوري أبطال أوروبا لموسم الجاري؟.

بعد انتهاء مباريات الذهاب الثماني من دور الستة عشر، ومع تبقي مباريات الإياب الأسبوع المقبل، برز مرشح جديد للفوز بدوري أبطال أوروبا، حيث يُعد بايرن ميونيخ، المرشح الأبرز للفوز بعد فوزه الساحق خارج أرضه، وبنسبة بلغت 26.34%.

وفي المركز الثاني يأتي أرسنال بنسبة 22.07%، حيث أنهى فريق المدفعجية مرحلة الدوري في المركز الأول بسجل مثالي، 24 نقطة من أصل 24 نقطة ممكنة، ما جعلهم المرشح الأوفر حظاً للتتويج بلقب أبطال أوروبا. لكن التعادل في ليفركوزن أنهى سلسلة انتصاراتهم المتتالية التي امتدت لـ8 مباريات. والآن، يتعيّن على فريق أرتيتا حسم المباراة على ملعب الإمارات.

بعد بايرن ميونيخ وأرسنال، يكمل برشلونة قائمة المرشحين للفوز بنسبة وصلت إلى 12.10%، رغم أنه متأخر بفارق كبير عن الفريقين الأولين، بحسب توقعات شبكة «أوبتا».

وخيّب البلوجرانا الآمال بأدائه أمام نيوكاسل، حيث سبق لهم الفوز هناك في دور المجموعات، ورغم التعادل، فإن فريق فليك هو المرشح الأوفر حظاً لحسم التأهل إلى الدور التالي من ملعب كامب نو.

ويكمل باريس سان جيرمان وريال مدريد المراكز الخمسة الأولى، بنسب بلغت على التوالي 10.17% و8.34%، حيث تأهل الفريقان إلى دور الـ16 عبر الملحق، وقد عزّز فوزهما على أرضهما أمام تشيلسي ومانشستر سيتي من مكانتهما بين المرشحين للفوز. بل وتضاعفت فرص ريال مدريد 4 مرات بعد مباراة الذهاب.

ويحتل أتلتيكو مدريد، الفريق الإسباني الآخر، المركز السادس بنسبة 6.14%، وهو ضمن عملياً مكانه في ربع النهائي. يليه 3 فرق إنجليزية، يتصدرها ليفربول، بنسبة بلغت 4.64% مع الاعتراف بأن هزيمة الريدز غير المتوقعة في تركيا قد قلّصت فرصهم في الفوز باللقب، رغم أنهم مازالوا المرشحين الأوفر حظاً لقلب الطاولة وبلوغ ربع النهائي.

فيما يحتل نيوكاسل ومانشستر سيتي المركزين الثامن والتاسع بقائمة أفضل 10 فرق بنسبتي 2.63% و2.27%، والتي يكملها فريق بودو/جليمت بنسبة بلغت 2.15%، والذي يصنع تاريخه الخاص في هذه البطولة.

وتبلغ فرص باير ليفركوزن، وجلطة سراي، وتشيلسي، وسبورتينج لشبونة، وتوتنهام في الفوز باللقب بما يقل عن 1%. أما أتالانتا فهو الفريق الوحيد الخارج عن المنافسة على اللقب.