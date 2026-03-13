ابحث عن النشأة.. فالفيردي «قلب الأسد» ورجل مدريد الحديدي!!

معتز الشامي (أبوظبي)

عندما رأى مشجعو مانشستر سيتي تشكيلة ريال مدريد لمباراة دور الـ16، مساء أول أمس، على ملعب سانتياغو برنابيو، شعروا بسعادة غامرة لغياب كيليان مبابي، لكن ما لم يتوقعوه هو تألق فيديريكو فالفيردي.

وعادة ما تكون أهداف الأوروجوياني رائعة، لكن فالفيردي ليس معروفاً ببراعته التهديفية، خاصة عندما يوظّف في مركز الظهير الأيمن بدلاً من خط الوسط لتعويض غيابات الإصابات، وقبل مباراة السيتي، لم يكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قد هز الشباك في آخر 26 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، ولم يسجل أكثر من هدف واحد في أي مباراة في البطولة.

لكن في 42 دقيقة من الشوط الأول، احتفل بتسجيله أول ثلاثية في مسيرته، ليمنح ريال مدريد التقدم 3-0 في مباراة الذهاب، فكيف ساهمت البدايات المتواضعة في تشكيل شخصية فالفيردي؟.

انضم فالفيردي إلى ريال مدريد في عام 2017 وقضى عامه الأول معاراً إلى ديبورتيفو لاكورونيا. نشأ فالفيردي في عاصمة الأوروجواي، مونتيفيديو، ويعزو الفضل في تكوين شخصيته كلاعب اليوم إلى نشأته الصعبة.

وقال فالفيردي في مقابلة سابقة: «غرس والديّ قيمة التضحية فيّ. كنت أرى ذلك في والديّ عندما كانا يذهبان إلى العمل، أحياناً كانا يمتنعان عن الطعام لأتناوله أنا. أحاول دائماً أن أقتدي بما رأيته في طفولتي، الآن يتيح لي ذلك التضحية بنفسي من أجل الفريق».

ولعب فالفيردي على بعض من أفضل ملاعب العالم، لكن لم يكن الأمر كذلك دائماً في طفولته، حيث قال: «بشكل عام، كانت ملاعب سيئة للغاية، ترابية، حتى الحيوانات كانت ترعى عليها».

هذه البدايات المتواضعة صقلت شخصيته وجعلته شغوفاً، نشيطاً، يبذل قصارى جهده، ولديه رغبة جامحة، والتزام راسخ، وكلها تجلت بوضوح في ذلك الأداء المذهل ضد مانشستر سيتي.

فالفيردي ليس دائماً نجم ريال مدريد الأول، لكنه بلا شك أحد أكثر لاعبي الفريق تنوعاً وموثوقية، وهذه ليست المرة الأولى التي يتألق فيها في اللحظات الحاسمة.

ويوم الجمعة الماضي، في مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، وفي الدقيقة 94 عندما كانت النتيجة 1-1، سجل هدف الفوز ليبقي آمالهم في الفوز باللقب قائمة.

وفي 39 مباراة خاضها هذا الموسم، بدأ أساسياً في 37 منها، وقد بهرت براعته المدرب ألفارو أربيلوا بتعدد مراكزه، حيث يجيد اللعب في الدفاع والوسط.

ويشغل فالفيردي حالياً منصب القائد الثاني لريال مدريد بعد داني كارفاخال، تقديراً لمكانته المرموقة في غرفة الملابس وثقة الجهاز الفني به.

ولم يكن هذا الموسم سهلاً على فالفيردي، مع إصابة كارفاخال وألكسندر أرنولد لفترات طويلة من الموسم، اضطر الأوروجوياني للعب في مركز الظهير، رغم تفضيله اللعب في قلب خط الوسط، ومع ذلك، لا شك أن فالفيردي قد استعاد مستواه الرائع على الأطراف، ومع عودة ألكسندر أرنولد وكارفاخال إلى الفريق، شكلوا ثنائياً استثنائياً.

وكان فالفيردي أحد اللاعبين القلائل الذين حافظوا على مستوى ثابت في تشكيلة ألفارو أربيلوا منذ بداية العام، حيث أصبح المصدر الرئيسي للأهداف والتمريرات الحاسمة لريال مدريد رغم قضائه معظم وقته في مركز الظهير الأيمن أو في وسط الملعب. يمتلك فالفيردي 14 مساهمة تهديفية في 16 مباراة في جميع المسابقات، وهو الأكثر في الفريق منذ بداية 2026.