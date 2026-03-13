الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بالأرقام.. «الزعيم» يصطاد «الفهود» في غياب الاستحواذ

13 مارس 2026 20:15

معتز الشامي (أبوظبي)
واصل العين تأكيد حضوره القوي في سباق دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حسم مواجهة القمة أمام ضيفه الوصل بهدفين من دون رد، بختام الجولة التاسعة عشرة، في مباراة كشفت بوضوح عن التفوق التكتيكي والتنظيمي للفريق «البنفسجي»، رغم أن الأرقام الظاهرية للاستحواذ بدت تميل للفريق الضيف.
وانتهى اللقاء عملياً في شوطه الأول، بل في أول 20 دقيقة فقط، حين استغل العين لحظاته الحاسمة ليسجل هدفين عبر ماتياس بالاسيوس بعد أول 61 ثانية فقط، ليصبح أسرع هدف هذا الموسم، والأسرع في تاريخ مواجهات الفريقين، ثم تبعه يحيى بن خالق بهدف التعزيز في الدقيقة 20، ليترجم «الزعيم» عبر لاعب وسط ومدافع، أفضلية الانضباط التكتيكي والنجاعة الهجومية، وهي عوامل صنعت الفارق الحقيقي في المباراة، عندما أنشغل دفاع الوصل برقابة الهجوم ونسي «القادمون من الخلف».
ورغم أن الوصل استحوذ على الكرة بنسبة بلغت 61% مقابل 39% للعين، فإن المدرب إيفيتش أدار المباراة بذكاء كبير عبر تمركز دفاعي متوازن والاعتماد على التحولات السريعة، وهي استراتيجية ظهرت بوضوح في تحليل المباراة، حيث تمركز العين بعمق دفاعي متوسط سمح له بامتصاص ضغط الوصل ثم الانطلاق بسرعة نحو الأمام.
وتعكس الأرقام هذا السيناريو بوضوح؛ فالوصلاوية نفذوا 501 تمريرة مقابل 331 للعين، لكن الخطورة الحقيقية كانت للزعيم الذي تعامل بفعالية أكبر مع لحظات المباراة، إذ سجل هدفين من أربع محاولات فقط بنسبة تحويل بلغت 50%، بينما سدد الوصل 17 محاولة دون تسجيل، ليبرز عناصر قوة العين في اللقاء، عبر التنظيم الدفاعي الصلب، والحارس خالد عيسى الذي كان سداً منيعاً، ولعب دوراً محورياً في هذا الفوز، بعدما تصدى لسبع كرات خطيرة، محافظاً على نظافة الشباك رغم كثافة التسديدات من جانب الوصل، كما نجح الدفاع بقيادة رامي ربيعة ومارسيل راتنيك ويحيى بن خالق في التعامل مع الكرات العرضية والكرات الثانية، وهو ما انعكس في التفوق الواضح في الالتحامات الدفاعية والقدرة على إبعاد الخطورة داخل منطقة الجزاء.
واللافت أيضاً أن العين تفوق في الصراعات الهوائية بنسبة 67%، وهو مؤشر مهم على السيطرة في الكرات الطويلة والكرات الثابتة، بينما عانى الوصل من فقدان الكرة 122 مرة مقابل 98 مرة للعين، وهو ما حدّ من فاعلية هجماته رغم الاستحواذ الكبير.
وفي المجمل، كشفت المباراة أن العين لم يحتج إلى الاستحواذ بقدر ما احتاج إلى التنظيم والانضباط والفعالية أمام المرمى. فبينما امتلك الوصل الكرة، امتلك العين المباراة نفسها، ليحسم القمة بثنائية تؤكد شخصية الفريق وقدرته على إدارة المواجهات الكبيرة بذكاء تكتيكي واضح.

أخبار ذات صلة
ركلات الجزاء في دورينا.. «السيد» و«نومونفي» الأكثر ارتكاباً وخورفكان يتفوق سلباً وإيجاباً
دون تغيير على مستوى القمة.. «دوري أدنوك» يعزف نغمة الكراسي الموسيقية
سلوت: «العطلة الشتوية» سر تراجع نتائج الفرق الإنجليزية أوروبياً
الرياضة
سلوت: «العطلة الشتوية» سر تراجع نتائج الفرق الإنجليزية أوروبياً
اليوم 21:38
كاريك يتجاهل انتقادات سكولز قبل قمة الحسم الأوروبي
الرياضة
كاريك يتجاهل انتقادات سكولز قبل قمة الحسم الأوروبي
اليوم 21:35
جوارديولا يحذّر: الخسارة أمام وستهام تنهي آمال اللقب
الرياضة
جوارديولا يحذّر: الخسارة أمام وستهام تنهي آمال اللقب
اليوم 21:33
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمدينة شخبوط
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمدينة شخبوط
اليوم 21:24
«الإمارات للفروسية» يستضيف 8 منافسات لقفز الحواجز
الرياضة
«الإمارات للفروسية» يستضيف 8 منافسات لقفز الحواجز
اليوم 21:22
