ركلات الجزاء في دورينا.. «السيد» و«نومونفي» الأكثر ارتكاباً وخورفكان يتفوق سلباً وإيجاباً

عمرو عبيد (القاهرة)

احتُسبت ركلة جزاء واحدة فقط في الجولة الـ19، من دوري أدنوك للمُحترفين، لتدخل ضمن قائمة أقل الجولات التي شهدت تلك الركلات، وترفع إجمالاً العدد إلى 55 في الموسم الحالي، تم تسجيل 46 منها، بنسبة 83.6%، مقابل إهدار 9 منها، بنسبة 16.4%.

وتُظهر الإحصاءات حالة غريبة جداً، إذ أن خورفكان يتصدّر القائمتين فيها، الخاصة بركلات الجزاء المُرتكبة من قبل فريق، وكذلك الأكثر حصولاً عليها، في آن واحد، حيث ارتكب لاعبو «النسور» 10 ركلات جزاء، مقابل حصولهم على 9 في المقابل، ويأتي الظفرة «وصيفاً» من حيث غزارة الأخطاء التي تسببت في 9 ركلات جزائية، مقابل 7 لبني ياس بالتساوي مع العين، في حين أن الوحدة هو ثاني أكثر الفرق حصولاً عليها، بواقع 6، مقابل 5 لكل من النصر والجزيرة والشارقة.

ورغم بروز اسم خورفكان في هذا الصدد، فإن لاعبين من الظفرة، هما من يتصدران المشهد الفردي، فيما يتعلق بارتكاب ركلات الجزاء، بينهما حارس المرمى، أمجد السيد، الأكثر ارتكاباً لها في «دورينا»، بإجمالي 3 ركلات، ويتساوى معه زميله، إيزيكيل نومونفي.

ويليهما «ثُنائي» خورفكان، أحمد جشك وعبد الله الرفاعي، حيث تسبّب كل منهما في ركلتي جزاء، وهو نفس حصاد «ثُنائي» العين، أديس جاسيتش وإيريك جورجينس، وارتكب الـ6 لاعبين 14 ركلة جزاء، بنسبة تتجاوز رُبع حصاد تلك الركلات، في حين ارتكب 41 لاعباً ما تبقى من الإجمالي، بواقع ركلة جزاء واحدة لكل منهم، ويُذكر أن هُناك 13 ركلة جزاء، احتُسبت بداعي لمسات اليد داخل منطقة الجزاء، ارتكبها 13 لاعباً، بواقع لمسة يد واحدة لكل منهم.

وبينما انفرد أمجد السيد بصدارة قائمة أكثر حُراس المرمى ارتكاباً لركلات الجزاء، فإن الإجمالي بلغ 7 ركلات، 12.7%، وجاء معه في تلك القائمة 4 حُراس آخرين، كان آخرهم عادل الحوسني في الجولة الـ19، خلال مواجهة فريقه، الشارقة، أمام النصر، بجانب علي الحوسني، محمد الشامسي، ومحمد الرويحي.

وعلى صعيد أكثر اللاعبين حصولاً على ركلات الجزاء، يتساوى 6 لاعبين في صدارة المشهد، حيث حصل كل منهم على ركلتين، وهم أليخاندرو روميرو «كاكو»، دوسان تاديتش، سامان قدوس، سفيان رحيمي، طارق تيسودالي، وكايو كانيدو، وتُظهر القائمة وجود لاعبين من صفوف «الزعيم»، حصدا كل ركلاته الـ4، مقابل نفس العدد لدى «أصحاب السعادة»، لكن من إجمالي 6 ركلات.