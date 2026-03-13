«جولي» بطل مهرجان 11 مارس للشطرنج بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية مهرجان «الحادي عشر من مارس» للشطرنج في مستشفى كند بمدينة العين، ضمن النسخة الثالثة من المهرجان، في إطار المبادرات المجتمعية التي ينفذها النادي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع، واستمراراً لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الطرفين عام 2024.

وأقيمت فعاليات المهرجان في قاعة مجلس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمستشفى، الأقدم في مدينة العين، في فعالية رياضية ومجتمعية تعكس التعاون بين المؤسسات الصحية والرياضية لتعزيز الأنشطة الذهنية والثقافية.

وافتتح المهرجان كل من المستشار يوسف سعيد العفريت، الأمين المالي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وعمر الوسواسي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق والشراكات المجتمعية، إلى جانب الدكتور ريتشارد برامبل المدير التنفيذي لمستشفى كند، ورؤوف كينيدي نجل مالك المستشفى، في أجواء عكست روح التعاون بين المؤسستين الرياضية والطبية.

وأكد المستشار يوسف العفريت، أن النادي يواصل مسيرته نحو الريادة والتميز عبر إطلاق المبادرات الرياضية والمجتمعية، التي تسهم في نشر رياضة الشطرنج وتعزيز حضورها في المجتمع، بما يرسخ مكانة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية كمؤسسة رياضية مجتمعية تسعى إلى تنمية القدرات الفكرية لدى مختلف الفئات.

وشهد المهرجان منافسات قوية امتدت لتسع جولات وفق النظام السويسري، وأسفرت النتائج عن فوز الأستاذ الدولي الكبير أصغر جولي بالمركز الأول، يليه الأستاذ الدولي بشير القديمي في المركز الثاني، فيما حل الأستاذ الدولي أنس خويرة ثالثاً.

كما توجت بطلة الإمارات للسيدات ولاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وافية المعمري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية، بينما نال بطل الإمارات عمار السدراني جائزة أفضل لاعب إماراتي.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن سلسلة الفعاليات المجتمعية التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع مختلف المؤسسات في الدولة، بهدف نشر ثقافة الشطرنج وتعزيز دورها كأداة لتنمية التفكير والإبداع لدى أفراد المجتمع.