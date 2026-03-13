كين يعزز صفوف البايرن أمام ليفركوزن بالدوري الألماني

برلين (د ب أ)

ربما يعود هاري كين إلى تشكيلة بايرن ميونيخ في مباراته الهامة ضد مضيفه باير ليفركوزن، غداً السبت، في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). ومن المنتظر أيضاً أن يتولى الحارس الثالث سفين أولرايش حراسة عرين الفريق في المباراة، التي تقام ضمن منافسات المرحلة الـ26 للمسابقة، على ملعب (باي أرينا). وغاب النجم الإنجليزي المخضرم، الذي يتصدر ترتيب هدافي بوندسليجا حالياً، عن المباراتين الأخيرتين أمام بروسيا مونشنجلادباخ وأتالانتا الإيطالي بسبب إصابة في ربلة الساق، والتي أكد فينسنت كومباني، مدرب الفريق، بأنه تعافى منها، اليوم الجمعة.

وقال كومباني: "هناك احتمال أن يلعب كين غداص. خاض أسبوعاً كاملاً من التدريبات. لم نخاطر به. إذا كان هاري لائقاً بدنياً، فسوف يلعب. سنجمع المزيد من المعلومات عنه اليوم". وسجل بايرن، متصدر ترتيب الدوري الألماني حالياً، 10 أهداف في غياب هاري كين، لكن الفوز الساحق 6 / 1 في إيطاليا على أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، جاء بثمن باهظ، حيث تعرض الكندي ألفونسو ديفيز لإصابة في عضلة الفخذ، وعاودت الإصابة جمال موسيالا، الذي يعاني من مشاكل في كاحله الذي تعرض للإصابة العام الماضي، كما تعرض الحارس الثاني يوناس أوربيج لارتجاج في المخ إثر اصطدام.

وكان أوربيج يحرس مرمى الفريق عوضا عن الحارس المصاب مانويل نوير، الذي لم يتعاف تماماً بعد من إصابة في ربلة الساق، مما يفتح الباب أمام المخضرم سفين أولرايش للظهور لأول مرة منذ عام 2024.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي، اليوم "إنه حارس مرمى قوي الشخصية، وله سجل حافل في المباريات. لن نزيد الضغط عليه، فهو ليس محور الاهتمام".

وأضاف المدرب البلجيكي: "لطالما كان أولرايش ملتزماً في التدريبات، ويتعين عليه أن يثبت ذلك غداً. لدينا ثقة كاملة في لاعبينا، ونسعى للفوز معه غداً". وأشار المدرب البلجيكي إلى الإصابات الأخرى التي يعاني منها لاعبو فريقه، حيث قال إنها ليست خطيرة، حيث يتوقع عودة اللاعبين بعد فترة التوقف الدولي المقبلة التي تبدأ في 23 مارس الجاري، دون التسرع في إعادتهم إلى أرض الملعب. وشدد كومباني بالقول: "آمل أن يكون لدينا فريق كامل بعد ذلك. لطالما كنا نعيد لاعبينا بعد أسبوع من انتهاء فترة التوقف. الفريق قادر على التعامل مع هذا الأمر، لذا لسنا بحاجة إلى الضغط عليهم بلا داع". وتابع: "الأمر محبط للاعبين لأنهم دائماً ما يرغبون في المشاركة".