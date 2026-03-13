الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دون تغيير على مستوى القمة.. «دوري أدنوك» يعزف نغمة الكراسي الموسيقية

دون تغيير على مستوى القمة.. «دوري أدنوك» يعزف نغمة الكراسي الموسيقية
13 مارس 2026 17:00

معتز الشامي (أبوظبي)
انتهت الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، دون أن يطرأ عليها أي تغييرٍ في مستوى القمة، بعد فوز «قطبي الصدارة» العين وشباب الأهلي، حيث يتبادل الفريقان قمة الترتيب منذ عدة جولات، فيما صعد الجزيرة للمركز الثالث متساوياً مع الوحدة، الذي استمر في نزف النقاط، بخسارة مباغتة أمام بني ياس.
وشهدت الجولة الكثير من الأرقام الاستثنائية التي تم تسجيلها على مدار المباريات السبع، التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث حقق البطائح أول فوزٍ له خلال مواجهاته أمام عجمان، فيما واصل النصر تفوّقه على الشارقة في الشارقة تحديداً، أما الجزيرة فحقق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً أمام الظفرة للموسم الخامس، في مباراة قوية استطاع أن يحسمها «فخر أبوظبي».
فيما انتهت مواجهة خورفكان ودبا بالتعادل السلبي ولم يسدد خلالها خورفكان أيّة تسديدة مباشرة على مرمى دبا، في لقاء غابت فيه الخطورة، وانتقدت جماهير الفريقين مستوى الأداء الذي وصفته الاستوديوهات التحليلية للجولة بالباهت.
بينما حقق بني ياس كبرى المفاجآت، عندما سجل انتصاره الثالث على التوالي هذا الموسم، مع الحفاظ على نظافة شباكه في جميع هذه المباريات، بهدف قاتل في شباك العنابي، ليواصل الوحدة إضاعة النقاط في مباريات كانت تبدو سهلة في مسيرة الفريق، التي عانت كثيراً هذا الموسم، رغم بدايته القوية التي جعلته أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
من جانب آخر لم يكتفِ شباب الأهلي بتحقيقه الفوز الأكبر في هذه الجولة بنتيجة 5-1 أمام كلباء، بل كان أكثر الفرق تسديدا بـ20 تسديدة وأصبح أول فريق يكسر حاجز الـ300 تسديدة هذه الموسم (303)، أما الوصل فنجح لاعبوه بالعدد الأكبر من المراوغات (10) ورغم ذلك لم ينجح في هز شباك العين، الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثامنة هذا الموسم وهي حصيلته في الموسم الماضي بأكمله.
وتميّزت هذه الجولة بتألق المدافعين بتسجيلهم لـ5 أهداف، كأعلى حصيلة في جولة واحدة هذا الموسم (مروان فهد - كون سانتوس – ريني ريفاس – محمدو كامارا – يحيى بن خالق).
بينما كان يوري سيزار وسيمون بانزا اللاعبان الوحيدان اللذان سجّلا الثنائية في هذه الجولة، لكن سيزار ساهم بـ3 أهداف بصناعة هدفٍ آخر، فيما كان فيدريكو كارتابيا اللاعب الوحيد الذي قدّم تمريرتين حاسمتين، أما الحارس حمد المنصوري فرغم تلقيه لـ5 أهداف، لكنه كان الأكثر تصدياً في الجولة الـ19 بـ7 تصديات ناجحة.

