«المطارحة» تخطف الأضواء في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية

معتز الشامي (أبوظبي)

حصد البيلاروسي أندريه لبانو لقب مسابقة كرة الطاولة للرجال، فيما خطفت انطلاقة «المطارحة» الأضواء بانطلاقتها بنزلات تراثية متميزة، وذلك مع تواصل منافسات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتجرى منافساتها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، حيث تضم 16 لعبة في أكبر تجمع للألعاب الرياضية في مكان واحد خلال الشهر الفضيل، ويسدل الستار عليها يوم الثلاثاء المقبل.

وحسم لبانو لقب بطولة الكرة الطاولة بعد فوزه في المباراة النهائية على الأردني خالد باسم الذي نال الميدالية الفضية، وجاء المصري محمد أسامة في المركز الثالث.

وقام عبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بتتويج الفائزين، وأشاد بالدور الذي تقوم به البطولة التي تأتي بالتزامن مع عام الأسرة، وقال: «أشرف نادي أبوظبي لألعاب المضرب على منافسات كرة الطاولة والريشة الطائرة، واللتين شهدتا مشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات، وبمستويات فنية مرتفعة كما تابعنا في ختام كرة الطاولة الذي وصل إليه لاعبون مصنفون».

وأضاف: «هذه البطولة والأجواء في مهرجان الشيخ زايد مع الألعاب الرياضية والفعاليات المرافقة جعلت منها مثالية لكافة أفراد الأسرة، ونقلت الصورة المشرقة عن دولتنا، حيث ننعم بالأمن والأمان ونعيش بكل سعادة بفضل القيادة الرشيدة والجهود التي تقوم بها الحكومة الرشيدة في ظل هذه الظرف الاستثنائية».

على صعيد آخر، اختتمت منافسات الهواة ضمن مسابقة البادل، وذلك بحسم لقبي الفئة «سي»، التي شهدت فوز الثنائي معين السراج وغانم الهاشمي، وجاء ثانياً جاسم النعيمي وخليفة المري، وبالمركز الثالث حمدالله محمد ومحمد القبيسي، وبالمركز الرابع فارس الأشرفي ورامي يسلم.

وفي الفئة «دي»، حصد الثنائي محمد رمضان وسعيد الحمادي اللقب، وجاء ثانياً حسن آل علي وعمر العطار، وبالمركز الثالث محمد سيف وناصر عباس، ورابعاً خلف سالم وعبدالله الصيعري.

وانطلقت منافسات «المطارحة» وسط أجواء استثنائية وتفاعل جماهيري، للتعرف على هذه الرياضة التراثية التقليدية الإماراتية من المصارعة، حيث تشهد المسابقة مشاركة 30 لاعباً يتنافسون في ثلاث فئات، وهي أوزان: تحت 80 كجم، وفوق 80 كجم، وفوق 90 كجم.

وتتواصل اليوم منافسات المواي تاي، وهي المسابقة التي تضفي أجواءً رائعة في الصالة المغطاة من خلال الحضور الجماهيري الكبير، وتنوع الفئات السنية المشاركة التي أفرزت مواهب مواعدة ونزالات حماسية.

ووجه المنظمون الدعوة للجماهير للحضور والاستمتاع بالأجواء، إلى جانب نيل فرصة الدخول في السحوبات اليومية على جوائز فاخرة وقيمة، حيث تُعد كل تذكرة دخول قسيمة اشتراك تلقائية في تلك السحوبات بشكل يومي.