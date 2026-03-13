الثأر والانتخابات الرئاسية يسيطران على قمة برشلونة وإشبيلية

برشلونة(أ ف ب)

يستقبل برشلونة ضيفه إشبيلية الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن الرهانات ستكون أكبر خارج الملعب مع الإعلان عن اسم رئيس النادي الجديد في الليلة نفسها.

وسيصوّت أعضاء النادي لاختيار أحد المرشّحيْن، خوان لابورتا أو فيكتور فونت، لتحديد الاتجاه الذي سيسلكه النادي الكتالوني في السنوات المقبلة.

ويُعدّ لابورتا الذي استقال من منصبه قبل أسابيع لبدء حملته لإعادة انتخابه، المرشّح الأوفر حظاً للبقاء في منصبه.

وبعد تأخر دام عاماً، عاد برشلونة قبل أشهر قليلة إلى ملعب "كامب نو"، وسيفتح المدرج الشمالي للمرة الأولى الأحد.

وارتفعت القدرة الاستيعابية المؤقتة إلى نحو 63 ألف متفرّج، على أن تصل في النهاية إلى 105 آلاف بعد اكتمال الطابق العلوي.

وتأتي زيارة إشبيلية بين مباراتي ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل الإنجليزي، حيث يتطلع برشلونة للبناء على نتيجة التعادل 1-1 الثلاثاء ذهاباً خارج الديار عندما يستضيفه الأربعاء إياباً.

وبعد تحقيق ثلاثية محلية الموسم الماضي والوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال، يبقى النجاح الأوروبي الهدف الأبرز هذا الموسم، إذ لم يحرز النادي الكتالوني اللقب منذ عام 2015.

ومن المرجح أن يُقدم المدرب الألماني لبرشلونة هانسي فليك، كما فعل ضد أتلتيك بلباو في الدوري نهاية الأسبوع الماضي، على إجراء مداورة لإراحة بعض لاعبيه قبل مواجهة نيوكاسل، رغم أن الإصابات قد تحدّ من خياراته.

ومن اللاعبين العائدين المحتملين الشاب جافي، البالغ 21 عاماَ والذي لم يشارك منذ أغسطس بسبب إصابة في الركبة. ويأمل لاعب ريال بيتيس السابق أن يكون على دكة البدلاء أمام الغريم التقليدي لفريقه السابق.

كما سيبحث برشلونة عن الثأر بعد الخسارة الثقيلة أمام إشبيلية 1-4 في أكتوبر الماضي، وكانت الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم.

ويحتلّ فريق المدرب الأرجنتيني ماتِياس ألميدا المركز الرابع عشر، ولا يزال غير آمن تماماً من خطر الهبوط، وأي نقطة يحرزها في "كامب نو" ستكون مكسباً، علماً بأنه لم يخسر في آخر خمس مباريات، انتهت أربع منها بالتعادل.

ويملك برشلونة فارق أربع نقاط أمام غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، الذي سيسعى بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا إلى تقليصه السبت سعياً لتشديد المنافسة على اللقب.

ويستضيف ريال مدريد، المنتشي بفوزه العريض على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-0 في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، فريق إلتشي السابع عشر بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.

ومن أسباب تفضيل لابورتا للاحتفاظ بمنصبه، أداء الفريق تحت قيادة فليك منذ وصول المدرب الألماني في صيف 2024. وقد تؤثر نتيجة مباراة الأحد على بعض المتردّدين قبل إغلاق صناديق الاقتراع بعد ساعات من صافرة النهاية.