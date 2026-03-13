«الساموراي» و«برزة حياوة» إلى نهائي بطولة «شرق 18»

فيصل النقبي (خورفكان)

تأهل فريقا الساموراي وبرزة حياوة إلى المباراة النهائية من بطولة شرق الرمضانية 18 لكرة القدم، بعد ختام منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، التي تقام وسط أجواء رياضية مميزة وحضور جماهيري كبير، يعكس المكانة التي وصلت إليها البطولة في نسختها الحالية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية مساء غدٍ السبت على ملعب البطولة، في لقاء منتظر يجمع الفريقين لحسم لقب النسخة الثامنة عشرة، وسط توقعات بحضور جماهيري لافت وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية في المدينة.

وسيشهد حفل الختام إقامة مراسم تكريم الرعاة والجهات الداعمة للبطولة تقديراً لدورهم في إنجاح الحدث، حيث ظهرت البطولة هذا العام بصورة تنظيمية مميزة، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز البطولات الرمضانية في مدينة خورفكان، لما تحمله من أهداف رياضية ومجتمعية تسهم في تعزيز روح التنافس والتلاقي بين أبناء المنطقة خلال الشهر الفضيل.