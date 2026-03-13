الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دوري أدنوك».. 7 فرق تحت التهديد المباشر في صراع الهبوط

«دوري أدنوك».. 7 فرق تحت التهديد المباشر في صراع الهبوط
13 مارس 2026 16:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
اشتعل صراع الهبوط في «دوري أدنوك للمحترفين» عقب نتائج الجولة 19 التي اختُتمت الخميس، بعدما تقلص الفارق بين فرق النصف الأسفل في جدول الترتيب إلى نقطتين فقط، ليتسع نطاق المنافسة ويشمل 7 فرق تتنافس على تجنب الهبوط.
ويمتد الصراع من دبا صاحب المركز الأخير برصيد 14 نقطة، وحتى كلباء الثامن برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع خورفكان والشارقة وبني ياس، فيما يحتل الظفرة المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، ويأتي البطائح قبل الأخير برصيد 16 نقطة.
وشهدت الجولة نتائج متباينة للفرق المتنافسة على الهروب من شبح الهبوط، حيث بدا بني ياس أكبر المستفيدين بفوزه على ضيفه الوحدة 1-0، فيما حقق البطائح بدوره فوزاً مهماً على عجمان بالنتيجة ذاتها، وتعادل خورفكان مع دبا دون أهداف، في المقابل، خسر الظفرة أمام الجزيرة 1-2، وكلباء أمام شباب الأهلي 1-5، والشارقة أمام النصر 1-2.
ومع دخول المنافسة الربع الأخير من عمر الموسم، حيث تبقى 7 جولات فقط حتى ختام الدوري في الجولة 26، يتوقع أن تزداد الإثارة في المواجهات المقبلة، خاصة أن معظم الفرق المتنافسة على الهروب من الهبوط سبق لها تذوق مرارة السقوط إلى دوري الدرجة الأولى، باستثناء البطائح الذي يشارك في دوري المحترفين منذ صعوده الأول موسم 2022-2023.
وتنتظر فرق النصف الأسفل اختبارات صعبة في الجولة 20 التي تنطلق الاثنين وتستمر حتى الأربعاء، حيث يلتقي دبا الأخير مع شباب الأهلي الوصيف، ويواجه البطائح فريق النصر، بينما يحل الظفرة ضيفاً على الوصل، ويلتقي عجمان مع بني ياس، ويجمع لقاء مباشر بين كلباء والشارقة، فيما يحل خورفكان ضيفاً على الجزيرة.

أخبار ذات صلة
ركلات الجزاء في دورينا.. «السيد» و«نومونفي» الأكثر ارتكاباً وخورفكان يتفوق سلباً وإيجاباً
دون تغيير على مستوى القمة.. «دوري أدنوك» يعزف نغمة الكراسي الموسيقية
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
بني ياس
الظفرة
آخر الأخبار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
اليوم 18:05
ركلات الجزاء في دورينا.. «السيد» و«نومونفي» الأكثر ارتكاباً وخورفكان يتفوق سلباً وإيجاباً
الرياضة
ركلات الجزاء في دورينا.. «السيد» و«نومونفي» الأكثر ارتكاباً وخورفكان يتفوق سلباً وإيجاباً
اليوم 18:00
ذياب بن محمد بن زايد يعتمد استراتيجيتين لريادة الأعمال وجذب الاستثمار في قرى الإمارات
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يعتمد استراتيجيتين لريادة الأعمال وجذب الاستثمار في قرى الإمارات
اليوم 17:58
غرفة تجارة دبي تناقش تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
علوم الدار
غرفة تجارة دبي تناقش تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
اليوم 17:52
طقس الإمارات المتوقع غداً
علوم الدار
طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©