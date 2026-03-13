«دوري أدنوك».. 7 فرق تحت التهديد المباشر في صراع الهبوط

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اشتعل صراع الهبوط في «دوري أدنوك للمحترفين» عقب نتائج الجولة 19 التي اختُتمت الخميس، بعدما تقلص الفارق بين فرق النصف الأسفل في جدول الترتيب إلى نقطتين فقط، ليتسع نطاق المنافسة ويشمل 7 فرق تتنافس على تجنب الهبوط.

ويمتد الصراع من دبا صاحب المركز الأخير برصيد 14 نقطة، وحتى كلباء الثامن برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع خورفكان والشارقة وبني ياس، فيما يحتل الظفرة المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، ويأتي البطائح قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وشهدت الجولة نتائج متباينة للفرق المتنافسة على الهروب من شبح الهبوط، حيث بدا بني ياس أكبر المستفيدين بفوزه على ضيفه الوحدة 1-0، فيما حقق البطائح بدوره فوزاً مهماً على عجمان بالنتيجة ذاتها، وتعادل خورفكان مع دبا دون أهداف، في المقابل، خسر الظفرة أمام الجزيرة 1-2، وكلباء أمام شباب الأهلي 1-5، والشارقة أمام النصر 1-2.

ومع دخول المنافسة الربع الأخير من عمر الموسم، حيث تبقى 7 جولات فقط حتى ختام الدوري في الجولة 26، يتوقع أن تزداد الإثارة في المواجهات المقبلة، خاصة أن معظم الفرق المتنافسة على الهروب من الهبوط سبق لها تذوق مرارة السقوط إلى دوري الدرجة الأولى، باستثناء البطائح الذي يشارك في دوري المحترفين منذ صعوده الأول موسم 2022-2023.

وتنتظر فرق النصف الأسفل اختبارات صعبة في الجولة 20 التي تنطلق الاثنين وتستمر حتى الأربعاء، حيث يلتقي دبا الأخير مع شباب الأهلي الوصيف، ويواجه البطائح فريق النصر، بينما يحل الظفرة ضيفاً على الوصل، ويلتقي عجمان مع بني ياس، ويجمع لقاء مباشر بين كلباء والشارقة، فيما يحل خورفكان ضيفاً على الجزيرة.