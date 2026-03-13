أربيلوا يحسم موقف مبابي من رحلة مانشستر

باريس(أ ف ب)

قال مدرب ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا، إنه "واثق" من مشاركة مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، المصاب في ركبته اليسرى، أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي عشية استضافة إلتشي في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني: "إنه يتحسن يوماً بعد يوم. لن يكون معنا غداً، لكنني واثق من أنه سيكون ضمن قائمة السفر إلى مانشستر".

وبغياب مبابي وعدد من الركائز الأساسية، اكتسح ريال مدريد مانشستر سيتي 3-0 الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي، بفضل ثلاثية قائده لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

ويعاني مبابي منذ أواخر ديسمبر الماضي من التواء في الركبة اليسرى، اضطر معه إلى الانسحاب من مباراة إياب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي امام بنفيكا البرتغالي في 25 فبراير بعد شعوره بآلام، ولم يلعب منذ ذلك الحين.

ويُعتبر مبابي هذا الموسم عنصراً أساسياً في ريال مدريد الذي يعاني أحيانا في صناعة اللعب، إذ يتصدر قائمة هدافيه برصيد 38 هدفاً في 33 مباراة.

ومع اقتراب مونديال 2026 بأقل من ثلاثة أشهر، من المرجح أن يعود قائد المنتخب الفرنسي إلى تشكيلة "الزرق" خلال النافذة الدولية المقبلة (23-30 مارس) التي سيخوض خلالها رجال المدرب ديدييه ديشامب مباراتين وديتين ضد البرازيل وكولومبيا.