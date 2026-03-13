الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي للسلة» يعبر باسكونيا في الدوري الأوروبي

«دبي للسلة» يعبر باسكونيا في الدوري الأوروبي
13 مارس 2026 17:00

سراييفو (وام)
حقق فريق دبي لكرة السلة فوزاً مهماً على ضيفه باسكونيا الإسباني بنتيجة 100-94، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليج» على صالة «زيترا» في سراييفو وسط حضور جماهيري كبير.
ورفع فريق دبي رصيده بذلك إلى 16 انتصاراً في المسابقة، ليقترب من دخول قائمة العشرة الأوائل في جدول الترتيب.
وتصدّر دواين باكون قائمة مسجلي دبي برصيد 23 نقطة، فيما أضاف مفيوندو كابينجيلي 17 نقطة.
ومن المقرر أن يلتقي فريق دبي لكرة السلة في مباراته المقبلة مع ريد ستار الصربي يوم 15 مارس، ضمن منافسات دوري رابطة الأندية الأدرياتيكية «ABA»، قبل أن يستأنف مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة بارتيزان خارج أرضه.

أخبار ذات صلة
رابطة الدوري الأوروبي للسلة تُعلن تعليق مباراتين في الجولة الـ30
مدرب دبي للسلة يشيد بأمسية المدرجات في الفوز على أسفيل ليون
دبي لكرة السلة
الدوري الأوروبي لكرة السلة
آخر الأخبار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
اليوم 18:05
ركلات الجزاء في دورينا.. «السيد» و«نومونفي» الأكثر ارتكاباً وخورفكان يتفوق سلباً وإيجاباً
الرياضة
ركلات الجزاء في دورينا.. «السيد» و«نومونفي» الأكثر ارتكاباً وخورفكان يتفوق سلباً وإيجاباً
اليوم 18:00
ذياب بن محمد بن زايد يعتمد استراتيجيتين لريادة الأعمال وجذب الاستثمار في قرى الإمارات
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يعتمد استراتيجيتين لريادة الأعمال وجذب الاستثمار في قرى الإمارات
اليوم 17:58
غرفة تجارة دبي تناقش تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
علوم الدار
غرفة تجارة دبي تناقش تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
اليوم 17:52
طقس الإمارات المتوقع غداً
علوم الدار
طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©