جوارديولا يحذّر: الخسارة أمام وستهام تنهي آمال اللقب

مانشستر(أ ف ب)

حذّر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، من أن آمال فريقه بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم "ستنتهي"، إذا فشل في الفوز على وستهام السبت في المرحلة الثلاثين.

وقد يدخل سيتي مباراته على ملعب لندن بفارق 10 نقاط خلف المتصدر أرسنال، في حال نجح الأخير في الفوز على إيفرتون في وقت سابق من نفس اليوم.

ويملك لاعبو جوارديولا مباراة مؤجلة، إضافة إلى أفضلية الأرض حين يلتقي مع أرسنال الشهر المقبل.

لكن يتعيّن على سيتي التعافي من خيبة السقوط القاسي بثلاثية أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ما يجعل فرصه في بلوغ ربع النهائي ضئيلة.

قال جوارديولا الجمعة: "كان (لقب) الدوري أصعب لقب (تحقق). لطالما اعتقدت أن الدوري الإنجليزي هو الأصعب، وما زلنا في السباق، مع العلم أنه إذا أهدرنا نقاطاً فسينتهي الأمر".

وفاز مدرب سيتي بستة ألقاب في الدوري خلال مواسمه التسعة السابقة في إنجلترا، لكن فريقه كان بعيداً عن المنافسة الموسم الماضي، حين أنهى المسابقة ثالثاً بفارق 13 نقطة عن البطل ليفربول.

وأضاف جوارديولا "الآن من الممتع أن نكون هنا. الموسم الماضي لم نتمكن من عيش هذا الوضع في هذه المرحلة، لذا فهذا أمر جيد".

وتابع: "دائماً قلت إنه مع الوصول إلى المباريات العشر الأخيرة، كل فريق يلعب من أجل شيء ما: تجنّب الهبوط، الدوري الأوروبي، (يوروبا ليج)، كونقرنس ليج، دوري الأبطال، أو التتويج باللقب. لذا فهذا طبيعي. الآن لا توجد فرصة ثانية".

ويقبع وستهام في منطقة الهبوط، لكنه خسر مرتين فقط في آخر 11 مباراة في مختلف المسابقات، ما قرّبه إلى نقطة واحدة من مراكز الأمان وقاده إلى ربع نهائي كأس إنجلترا.