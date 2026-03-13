الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
كاريك يتجاهل انتقادات سكولز قبل قمة الحسم الأوروبي

كاريك يتجاهل انتقادات سكولز قبل قمة الحسم الأوروبي
13 مارس 2026 21:35

مانشستر(أ ف ب)
قلّل مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، من شأن الانتقادات التي وجّهها إليه زميله السابق بول سكولز، بينما يستعد فريقه لمواجهة حاسمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمام أستون فيلا.
ويعود الشياطين الحمر، ثالث الترتيب، إلى المنافسة الأحد بعد خسارتهم أمام نيوكاسل 1-2 مطلع الشهر الجاري.
أما فيلا بقيادة الإسباني أوناي إيمري، فيحتل المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف يونايتد، في سباق ضيق على مقاعد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ومن شبه المؤكد أن تتأهل الفرق الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي إلى المسابقة القارية الأهم.
وكانت خسارة نيوكاسل الأولى لكاريك منذ توليه المهمة حتى نهاية الموسم في يناير، وقد نشر سكولز تعليقاً ساخراً عبر "إنستجرام" بشأن زميله السابق في خط الوسط بأولد ترافورد.
وجاء في منشور سكولز "مايكل بالتأكيد لديه شيء مميز... لأن يونايتد كان سيئاً في المباريات الأربع الأخيرة"، قبل أن يوضح لاحقاً أنه لم يقصد الإساءة واتصل بزميله السابق لتوضيح الأمر.
لكن كاريك قال للصحفيين في مؤتمره الصحفي قبل المباراة الجمعة، إنه لا يعطي المسألة أكبر من حجمها، مضيفاً "لا يوجد ما يُقال حقاً".
وتابع "أعتقد أن هذه طبيعة ما نعيشه حالياً في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي والعناوين والاقتباسات. يمكن تفسير الأمور بطرق مختلفة، لذا يجب التعامل معها بهدوء وفهم المعنى الحقيقي".
وتابع: "استمعوا، هناك آراء مختلفة وهذا طبيعي. يمكن للناس أن يعبّروا عن رأيهم. لكن المشكلة أن الأمور تُؤخذ من طرف إلى آخر. هذا هو الواقع. أنا لست قلقاً بشأنه ولا أريد تضخيمه".
وقال كاريك إن لاعب الوسط مايسون ماونت قطع "خطوة كبيرة" وقد يعود بعد غياب شهرين للمشاركة أمام فيلا هذا الأسبوع.

