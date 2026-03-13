سلوت: «العطلة الشتوية» سر تراجع نتائج الفرق الإنجليزية أوروبياً

سلوت: «العطلة الشتوية» سر تراجع نتائج الفرق الإنجليزية أوروبياً
13 مارس 2026 21:38

لندن(د ب أ)
أكد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، على أنه لا يجب استبعاد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من المنافسة على الألقاب الأوروبية بناء على أسبوع واحد سيء.
وكان فريقه بين رباعي المربع الذهبي في إنجلترا الذي يتعرض لخسارة في دوري الأبطال، بينما تعادل أرسنال خارج ملعبه مع باير ليفركوزن الألماني، وتعادل نيوكاسل يونايتد أيضاً مع برشلونة في إنجلترا 1 / 1.
وفي الوقت الذي كانت في الهزيمة أمام جالطة سراي في إسطنبول باهتة بشكل خاص بعد أول 15 دقيقة، دافع سلوت بالقول أن الفارق كان ضئيلاً، كما كان الحال في عدد من المباريات الأخرى، وأرجع ذلك إلى أسبوع سيئ بشكل عام.
وقال المدرب الهولندي: "أن تخرج باستنتاج بناء على جولة واحدة، أعتقد أن هذا تسرع في الحكم، لأن هذه عينة صغيرة جداً وليست أبداً التصرف الأمثل، لأنه ربما بعد الأسبوع المقبل، سنصل إلى استنتاج مختلف". وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "بشكل عام، أعتقد أن عدم حصول الأندية الإنجليزية على عطلة شتوية ليس في صالحها، لكنني لا أقول إن جميع هذه الفرق خسرت بسبب عدم وجود عطلة شتوية."
وتابع: "في دور الستة عشر من البطولات الأوروبية، ستواجهون فرقاً قوية، وأربعة من أصل خمسة فرق في دوري أبطال أوروبا لعبت خارج أرضها، عادة ما يكون اللعب على أرضك ميزة، واللعب خارجها لا يصب في مصلحة الفريق." وقال أيضاً: "الاستنتاج المتسرع، كغياب العطلة الشتوية أو أن مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز ليس بالمستوى الذي توقعناه، في رأيي ليس هو الاستنتاج الصحيح في هذه المرحلة."
وأضاف: "دعونا نحكم على كل شيء بعد الأسبوع المقبل، فربما يكون من السابق لأوانه استخلاص النتائج".

أخبار ذات صلة
جوارديولا يحذّر: الخسارة أمام وستهام تنهي آمال اللقب
تشيلسي يربط ريس بعقد الست سنوات
ليفربول
أرني سلوت
دوري أبطال أوروبا
أرسنال
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
سلوت: «العطلة الشتوية» سر تراجع نتائج الفرق الإنجليزية أوروبياً
الرياضة
سلوت: «العطلة الشتوية» سر تراجع نتائج الفرق الإنجليزية أوروبياً
اليوم 21:38
كاريك يتجاهل انتقادات سكولز قبل قمة الحسم الأوروبي
الرياضة
كاريك يتجاهل انتقادات سكولز قبل قمة الحسم الأوروبي
اليوم 21:35
جوارديولا يحذّر: الخسارة أمام وستهام تنهي آمال اللقب
الرياضة
جوارديولا يحذّر: الخسارة أمام وستهام تنهي آمال اللقب
اليوم 21:33
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمدينة شخبوط
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في مركز الدفاع المدني بمدينة شخبوط
اليوم 21:24
«الإمارات للفروسية» يستضيف 8 منافسات لقفز الحواجز
الرياضة
«الإمارات للفروسية» يستضيف 8 منافسات لقفز الحواجز
اليوم 21:22
