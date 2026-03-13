تقارير: إلغاء سباقي فورمولا- 1 في السعودية والبحرين

برلين(د ب أ)

ذكرت قناة «سكاي» الألمانية، إن منافسات فورمولا- 1 التي كانت مقررة في شهر أبريل بالبحرين والسعودية، قد تم إلغاؤها بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ولم يكن هناك رد على الفور من جانب فورمولا- 1، لكن سكاي لديها حقوق بث المنافسات وتعتبر مطلعة على المعلومات بشكل جيد. وكان من المقرر أن تنطلق منافسات الجائزة الكبرى بالبحرين يوم 12 أبريل في منطقة الصخير، على أن تستضيف السعودية المنافسات بعد أسبوع في جدة، وبحسب التقارير أيضاً فإنه لم يتم تحديد بدائل للسباقين، وتم تقليص عدد السباقات من 24 إلى 22 فقط. ويعني هذا أنه ستكون هناك عطلة لمدة 5 أسابيع، ما بين سباق الجائزة الكبرى في اليابان الذي ينطلق يوم 29 مارس، وسباق ميامي الذي يقام في الثالث من مايو، علماً بأن الموسم كان قد بدأ يوم الأحد الماضي في أستراليا، فيما سيكون السباق الثاني يوم الأحد المقبل بالصين.