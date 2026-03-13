كرنفال سباقات دبي.. «توركواز» تحلق بلقب الجولة الثانية للتاج الثلاثي العربي

عصام السيد (دبي)

توجت المهرة «توركواز» لإسطبلات العجبان، بلقب الجولة الثانية لسباق التاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة، البالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم، برعاية فزعة، والذي أقيم بمضمار نادي دبي لسباق الخيل بميدان، اليوم ضمن الحفل الـ 16 والختامي لكرنفال سباقات دبي الذي تألف من 8 أشواط، بمشاركة 112 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على جوائز مالية قيمتها 1.785.000 درهم.

وجاء فوز «توركواز» المنحدرة من نسل «المرتجز» والفرس «شموس»، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة شارلي بونيت، على المرشح الأول «عامر بيرن» الذي حل ثالثاً، في الشوط الأول لمسافة 1800 متر، بمشاركة 16 من المهرات والأمهار العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط

ولمع بريق المهر «راسل» لآر آر آر للسباقات، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر (رملي) للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب أيه آر أن، وقيمة جائزته 165.000 درهم.

وأهدي «بلو تريل» لمصطفي السيد بقيادة متقنة من الفارس فرانسسكو ليندرو جوانساليفز، فوزاً مستحقاً للمدرب كريم رمضان، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر (عشبي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (70-90) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب أيه آر أن، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

وخطف «لهرش» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة جوليس موبيان، فوزاً قوياً في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر (رملي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (70-90) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب بيه أتش آى للدعاية والإعلان، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

وأكد «أركافست» لوذنان للسباقات، بإشراف حمد الجهيني، وقيادة باتريك دوبس جدارته بفوز سهل في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر (عشبي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (85-105) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب بيه أتش آى للدعاية والإعلان، وقيمة جائزته 300 ألف درهم.

وأكدت الفرس «لهفتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة سيلفستر دي سوزا، جدارتها وتمكنت من حصد الصدارة في الشوط السادس لمسافة 1200 متر (رملي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-100) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب زوهو، وقيمة جائزته 250 ألف درهم.

وفرض «ويل سكارليت» لرباح للسباقات، بإشراف سايمون وإد كريسفورد، وقيادة راي داوسن، سيطرته على مجريات الشوط السابع لمسافة 2410 أمتار (عشبي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (75-95) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب التوحد في السباقات، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

وكان «دايموند ديلر» لعذبة للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، حسن الختام في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر (رملي) للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-100) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب بن غاطي للتطوير العقاري، وقيمة جائزته 250 ألف درهم.