السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أرتيتا عن الرباعية: من الصعب تجاهل هذه الأحلام

أرتيتا عن الرباعية: من الصعب تجاهل هذه الأحلام
13 مارس 2026 22:33

لندن(رويترز)
رفض ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الجمعة التكهنات التي تشير إلى أن متصدر ​الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم, تبنى عقلية الحصار وسط الضغوط المتزايدة، وقال إن تركيز الفريق لا يزال ⁠منصباً بشكل كامل على أدائه فقط وليس على الضجيج ​الخارجي.
ويتصدر أرسنال الدوري بفارق سبع نقاط ​عن ‌مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة ⁠مؤجلة، ​ولا تزال آمال فريق شمال لندن في تحقيق رباعية لا سابق لها قائمة.
وقال أرتيتا للصحفيين قبل استضافة إيفرتون غداً السبت "ليس عليك سوى ‌الدخول إلى غرفة الملابس والشعور بالأجواء والطاقة ‌وبالطريقة، التي نتحدث بها مع بعضنا ومدى تقديرنا للمركز الذي نحتله حالياً.
"لذلك فتركيزنا ينصب على ​ما يجب فعله وما يتعين علينا الحفاظ عليه، وما يجب علينا تحسينه معا".
بلغ أرسنال نهائي كأس الرابطة ودور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي ‌ودور الستة عشر في ​دوري أبطال أوروبا، إذ تعادل 1-1 خارج أرضه مع باير ليفركوزن في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي.
ومع خوض أرسنال مباريات ​في ثلاث بطولات ‌مختلفة ⁠في ‌غضون أسبوع، اعترف أرتيتا باستحالة ‌تجاهل مسألة الرباعية تماماً.
وقال "لا نفكر في الأمر؟ ليس تماماً. سنلعب ⁠في غضون سبعة أيام في ثلاث بطولات مختلفة. ​لذلك فإن هذا يجذبك من بطولة إلى أخرى، ويدفعك للاستعداد سريعاً، لإرسال الرسائل التي تريدها، لاتخاذ القرارات الصحيحة وضمان خوض كل مباراة بأفضل صورة ممكنة.
"الباقي نتيجة هذه العملية ومدى ​نجاحنا، لا يزال الطريق طويلاً".

شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً تداولوا معلومات مضللة وصوروا ونشروا مواقع الأحداث
علوم الدار
شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصاً تداولوا معلومات مضللة وصوروا ونشروا مواقع الأحداث
14 مارس 2026
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد
علوم الدار
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي العهد
اليوم 23:58
الاتحاد الكويتي يستأنف بطولاته 2 أبريل
الرياضة
الاتحاد الكويتي يستأنف بطولاته 2 أبريل
اليوم 23:57
