السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد الكويتي يستأنف بطولاته 2 أبريل

13 مارس 2026 23:57

الكويت(أ ف ب)
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أنه خاطب وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الإعلام والثقافة الدكتور طارق الجلاهمة، بشأن استئناف النشاط الرياضي في البلاد، مؤكداً التزامه الكامل بجميع التعليمات الصادرة عن الجهات العليا وحرصه على سلامة المنظومة الرياضية.
وكانت اللجنة الأولمبية الكويتية قد اتخذت قراراً احترازياً بإيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية، على خلفية التوترات الأمنية في المنطقة.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي الجمعة، أن استئناف المسابقات سيكون وفق ضوابط احترازية، أبرزها إقامة المباريات دون حضور جماهيري، حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب جميع العاملين في الأندية.
وشدد مجلس إدارة الاتحاد على دعمه الكامل للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية في الكويت، مؤكداً أن المصلحة العامة وسلامة المجتمع تظل أولوية قصوى في جميع القرارات المتعلقة بالأنشطة الرياضية.
وكشف الاتحاد أنه حدد الثاني من أبريل المقبل موعداً مبدئياً لعودة المنافسات المحلية، على أن تبدأ الأندية تدريباتها قبل هذا الموعد بأسبوع، وذلك وفق ما تقرره الجهات المختصة.
وأكد الاتحاد الكويتي أن الموسم الكروي الحالي سيُستكمل بالكامل، حيث لن يتم إلغاء أي مباريات أو بطولات تُقام تحت مظلته، مشيراً إلى أنه أعد جدولاً متكاملاً بالمواعيد الجديدة للمباريات المتبقية في مختلف المسابقات.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©