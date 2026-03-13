قرعة بطولات كؤوس اليد 23 مارس

دبي (الاتحاد)

حدد اتحاد الإمارات لكرة اليد ظهر يوم 23 مارس الجاري موعداً لإجراء سحب قرعة بطولات الكؤوس للرجال والمراحل السنية للموسم الرياضي 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام مراسم سحب القرعة في قاعة المسرح بمبنى اللجنة الأولمبية الإماراتية بالدور الأرضي، بحضور ممثلي الأندية المشاركة، حيث سيتم التعرف على مواجهات البطولات ضمن مسابقات الكؤوس في الموسم الحالي.

ودعا الاتحاد الأندية إلى ترشيح ممثليها لحضور الاجتماع والمشاركة في إجراءات سحب القرعة، بما يضمن حضور جميع الأطراف المعنية والاطلاع على تفاصيل تنظيم البطولات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التحضيرات التنظيمية التي يجريها الاتحاد لانطلاق منافسات بطولات الكؤوس، في إطار روزنامة الموسم الرياضي 2025-2026، وحرصه على تنظيم المسابقات المحلية وفق البرنامج الزمني المعتمد، بما يسهم في تعزيز المنافسة بين الأندية وتطوير مستوى اللعبة.