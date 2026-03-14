104 خيول ترسم تفاصيل السباق الختامي في جبل علي

عصام السيد (دبي)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ينطلق غداً الأحد، المهرجان الختامي لمضمار جبل علي، ويتألف السباق الحادي عشر الذي ترعاه مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية، من 7 أشوط بمشاركة 104 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز المالية التي رُصدت للمهرجان 576.000 درهم.

وخُصص الشوط الأول لمسافة 1200 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر 4 سنوات فقط (إنتاج محلي)، على لقب كأس بورشه، وقيمة جائزته 50.000 درهم، ويتصدر الترشيحات «ناسا الغربية».

ويتصدر «صارم» ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-80) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب سباق رمضان فست ستيكس، وقيمة جائزته 86.000 درهم.

ويبرز اسم «رويال كروسبوندنت» كمتصدر لترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب كأس إي أس أس، وقيمة جائزته 72.000 درهم.

ويتصدر «سليط» ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب كأس كينلاند، وقيمة جائزته 72.000 درهم.

ويترقب «زاندفورت» الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-105) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب كأس كينلاند، باعتباره أحد أبرز المترشحين للفوز بالشوط البالغ قيمة جائزته 120.000 درهم.

ويتصدر «فياض» ترشيحات الشوط السادس لمسافة 1800 متر للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-70) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب بنك دبي التجاري، وقيمة جائزته 76.000 درهم.

ويتصدر «موهوب» ترشيحات الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-85) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب كأس تاترسالز، وقيمة جائزته 100.000 درهم.

وأكد محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بحفل الختام، وتوقّع أن يكون السباق خير ختام لموسم المضمار الأصفر، مشيراً إلى حرص اللجنة المنظمة على توفير كل سبل الراحة للجمهور.