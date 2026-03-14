سبالينكا وريباكينا إلى نهائي مرتقب في إنديان ويلز

إنديان ويلز (رويترز)

تأهلت أرينا سبالينكا وإيلينا ريباكينا إلى نهائي بطولة إنديان ويلز، بعد فوزهما بمجموعتين دون رد على ليندا نوسكوفا وإيلينا سفيتولينا اليوم السبت، لتتجدد مواجهتهما في إعادة لنهائي بطولة ​أستراليا المفتوحة للتنس.

وتقدم سبالينكا المصنفة الأولى عالمياً، أداءً مميزاً هذا الموسم، إذ فازت في 16 من أصل 17 مباراة خاضتها، وجاءت خسارتها الوحيدة أمام ريباكينا في نهائي ملبورن في ⁠يناير.

وتغلبت على نوسكوفا بنتيجة 6-3 و6-4 لتتأهل للمنافسة على ​لقب إنديان ويلز للمرة الثالثة في أربع سنوات، سعياً لتحقيق لقبها ​الأول في صحراء ‌كاليفورنيا.

وتغلبت ريباكينا المتوجة بلقبين في البطولات ⁠الأربع الكبرى، على ​اختبار صعب لتفوز على الأوكرانية سفيتولينا بنتيجة 7-5 و6-4، لتظل على الطريق الصحيح نحو تحقيق لقبها الثاني في هذه البطولة.

وستكون مباراة الغد هي النهائي الثالث بين ريباكينا وسبالينكا خلال الأشهر الستة الماضية. وقد فازت اللاعبة ‌القادمة من كازاخستان في المواجهتين السابقتين، إذ حصدت لقب البطولة الختامية ‌لموسم تنس السيدات في نوفمبر، وتوجت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.

وسيطرت سبالينكا على المباراة مبكراً وكسرت إرسال منافستها لتتقدم 3-1، بعدما لعبت ​نوسكوفا ضربة أمامية خارج الملعب، ثم أدت أخطاء اللاعبة التشيكية على الإرسال - بما في ذلك خطأ مزدوج - إلى منح اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء كسر إرسال آخر لتصبح النتيجة 5-1.

وأوقفت نوسكوفا الزخم لفترة وجيزة بكسر إرسال سبالينكا التي كانت تلعب شوط إرسالها للفوز بالمجموعة، وهي المرة ‌الثانية التي تخسر فيها المصنفة الأولى ​إرسالها خلال البطولة.

واستعادت سبالينكا توازنها بسرعة عندما لعبت الإرسال مجدداً، عندما كانت النتيجة 5-3، لتحسم المجموعة الأولى بضربة إرسال ساحقة، بينما فازت نوسكوفا بنصف النقاط فقط على إرسالها.

وكان كسر الإرسال في الشوط الافتتاحي ​للمجموعة الثانية كافياً، لتضمن سبالينكا الفوز ‌على ⁠نوسكوفا (21 عاما)، والتي ‌لم تحصل إلا على فرصة واحدة لكسر ‌الإرسال، لكنها لم تستطع استغلالها أمام القوة الهائلة والإرسال القوي للاعبة روسيا البيضاء.

وسيكون هذا النهائي رقم 14 لسبالينكا في بطولات ⁠اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة 1000 نقطة.

وواجهت ريباكينا صعوبة في بداية ​قبل النهائي الثاني، إذ سددت سفيتولينا أربع ضربات إرسال ساحقة في المجموعة الأولى. لكن الأخطاء السهلة من الأوكرانية فتحت الباب أمام ريباكينا للعودة، إذ استعادت سيطرتها على المباراة بفضل إرسالها القوي و فرضت إيقاعها على بقية المباراة.

وتقدمت ريباكينا 4-صفر في المجموعة الثانية، ورغم محاولة سفيتولينا للعودة في النتيجة، ​فإن ريباكينا نجحت في الحفاظ على تركيزها وتمكنت من حماية تقدمها ​وإنهاء المهمة.