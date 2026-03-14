«تمبروولفز» يضاعف «محنة ووريرز» في «أمسية إدوادرز»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

انتزع تورونتو رابتورز فوزاً صعباً من فينيكس صنز في مواجهة متقاربة، فيما قاد أنتوني إدواردز فريقه مينيسوتا تمبروولفز إلى الانتصار على جولدن ستايت ووريرز بتسجيله 42 نقطة، الجمعة ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وتلقى جولدن ستايت ووريرز خسارته الرابعة توالياً، على أرضه أمام مينيسوتا تمبروولفز 117-127.

وبغياب نجمه المخضرم ستيفن كوري المصاب في ركبته منذ شهر، والذي سيستمر غيابه لعشرة أيام إضافية على الأقل، اتسع الفارق أمام ووريرز خلال الربع الثاني ليصل إلى 25 نقطة بعد الاستراحة، كما خسر الفريق أربعة لاعبين بداعي الإصابة خلال المباراة (درايموند غرين، آل هورفورد، سيث كوري، الهولندي كوينتن بوست).

ورغم تسجيل براندين بودزييمسكي 25 نقطة واللاتفي كريستابس بورزينجيس 20 نقطة، سقط ووريرز أمام تألُّق أنتوني إدواردز الذي أنهى اللقاء بـ42 نقطة (13 من 22 محاولة)، و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، في عاشر مباراة له هذا الموسم يسجل فيها 40 نقطة أو أكثر، وهو ثاني أفضل رصيد في الدوري خلف السلوفيني لوكا دونتشيتش (11).

وفي سعيه لمركز جيد في ملحق التأهل، تراجع رصيد جولدن ستايت إلى 32 فوزاً و34 خسارة في المركز التاسع في الغرب، متراجعاً للانطلاقة الجيدة للوس أنجلوس كليبرز (الثامن، 34-32) الذي حقق انتصاره الرابع توالياً بفوزه على ضيفه شيكاغو بولز 119-108.

وتألّق النجم المخضرم كواهي لينارد مجدداً بـ28 نقطة، وكان حاسماً في الدقائق الأخيرة، بمساندة الكندي بينيديكت ماثورين الذي سجل 26 نقطة.

وفي وقت تخلّت فيه العديد من الفرق المتأخرة عن طموحاتها هذا الموسم، قدّم رابتورز وصنز مواجهة قوية ومفتوحة انتهت بفوز الفريق الكندي 122-115.

وبعد خسارتين توالياً، اعتمد رابتورز على تألق براندون إنجرام (36 نقطة، 7 متابعات) وآر جيه باريت (22 نقطة)، فيما لعب سكوتي بارنز دوراً حاسماً في نهاية المباراة (14 نقطة) خصوصاً عبر صدّة مذهلة أمام جايلن غرين.

ورغم أن غرين كان في أفضل أيامه مسجلاً 34 نقطة إلى جانب 31 نقطة من ديفن بوكر، لم ينجح صنز في قلب النتيجة.

ويحتل رابتورز المركز السابع في الشرق (37-29) مطارداً للمركز السادس المؤهل مباشرة إلى البلاي أوف، وهو وضع مشابه لفينيكس في الغرب (39-28).

وقدّم لاعب ديترويت القوي جايلن دورين مباراة مميزة سجل خلالها 30 نقطة مع 13 متابعة، ليقود بيستونز إلى الفوز على ممفيس 126-110.

وتمكن ديترويت، متصدّر المنطقة الشرقية (48-18)، من توسيع الفارق خلال الربع الثالث بفضل أداء صانع اللعب كايد كانينغهام (17 نقطة، 8 متابعات، 15 تمريرة حاسمة)، رغم محاولات جافون سمول الذي سجل 23 نقطة.