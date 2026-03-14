السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
راسل «المتصدر» بطل سباق السرعة في جائزة الصين

14 مارس 2026 14:05

شنغهاي (رويترز)
تمكن جورج راسل سائق مرسيدس من صد هجوم سيارتي فيراري اللتين انطلقتا بسرعة، ليفوز بسباق السرعة في ⁠جائزة الصين الكبرى اليوم السبت، ويوسع صدارته لبطولة العالم ​لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى 11 نقطة.
وانطلق البريطاني من ​المركز ‌الأول على حلبة شنغهاي ⁠الدولية، وأنهى السباق ​متفوقاً على ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون، بعد دخول سيارة الأمان في وقت متأخر من السباق المكون من 19 لفة. وكان راسل قد فاز ‌بسباق جائزة أستراليا الكبرى الذي افتتح الموسم مطلع ‌الأسبوع الماضي، حيث احتل مرسيدس أول مركزين.
وأنهى لوكلير السباق بفارق 0.674 ثانية خلف راسل بعد منافسة مبكرة ​مع هاميلتون، مع احتلال فيراري للمركزين الثاني والثالث في إحدى سباقات فورمولا 1 للمرة الأولى منذ نهاية عام 2024.
وتنافس هاميلتون وراسل على الصدارة في وقت مبكر من السباق، وتبادلا الصدارة أربع ‌مرات في أول خمس لفات، ​قبل أن يقوم سائق مرسيدس بحركة حاسمة ضمنت له حصد النقاط الثمانية المتاحة للفائز بسباق السرعة.
واحتل بطل العالم الحالي لاندو نوريس سائق مكلارين ​المركز الرابع، بينما جاء ‌كيمي ⁠أنتونيلي سائق ‌مرسيدس خامساً بعد أن ‌تلقى عقوبة بإضافة 10 ثوان إلى زمنه بعد اصطدامه بإسحاق حجار سائق رد بول ⁠في اللفة الافتتاحية.
وجاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في ​المركز السادس، متقدماً على ليام لاوسون سائق ريسنج بولز، وحصل أوليفر بيرمان سائق هاس على النقطة الأخيرة في سباق السرعة باحتلاله المركز الثامن.
ويتصدر راسل الترتيب الآن برصيد 33 نقطة، بينما يتعادل أنتونيلي ولوكلير ​ولكل منهما 22 نقطة، فيما حصد هاميلتون ​18 نقطة. 

