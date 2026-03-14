النصر وشباب الأهلي في مواجهة ثأرية لفض «شراكة» قمة دوري السلة

النصر وشباب الأهلي في مواجهة ثأرية لفض «شراكة» قمة دوري السلة
14 مارس 2026 14:52

علي معالي (أبوظبي)
تشهد ملاعب السلة، مساء الغد، إقامة مباراتين في الجولة الثالثة، والأخيرة من ذهاب الـ «بلاي أوف» لدوري الرجال، بلقاء النصر مع شباب الأهلي، والبطائح مع الشارقة، وتعتبر مباراة العميد والفرسان، قمة مثيرة، نظراً لتقاسم الفريقين للصدارة بانتصارين حتى الآن في البطولة، وبالتالي فإن فوز أيٍّ منهما على الآخر سيجعله ينفرد بالقمة وبالعلامة الكاملة، قبل انطلاق منافسات مباريات الإياب، والتي تلعب خلالها الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي 3 مباريات أخرى، يتحدد بعدها صاحبا المركزين الأول والثاني، ليخوضا المباراة النهائية على لقب الموسم في بطولة الدوري العام.
ويقدّم فريقا شباب الأهلي والنصر الموسم الأفضل لهما حتى الآن، بعد خوضهما مؤخراً نهائي كأس الاتحاد، أول نهائي في موسم السلة، والذي حسم شباب الأهلي اللقب لمصلحته بعد مباراة مثيرة بينهما في دبي، وبالتالي فإن مباراة ختام «بلاي أوف» بمرحلة الذهاب سوف تشهد سباقاً ملتهباً بين الناديين الكبيرين، بعدما فاز النصر على الشارقة والبطائح، وهو ما فعله شباب الأهلي أيضاً.
ويعتمد كل فريق على مجموعة من المواهب المحلية واللاعبين الأجانب أصحاب المستوى المميز في كافة المراكز.
وفي المواجهة الأخرى، التي تجمع البطائح على ملعبه مع الشارقة، يأمل كل فريق في استغلال الفرصة بالفوز، على أمل أن يُغير الوضع في مرحلة الإياب ويخطف إحدى بطاقتي الظهور في المباراة النهائية.
من جهة أخرى، شهدت مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فوز الجزيرة على الظفرة بنتيجة 95-76، والوصل على الوحدة 85-84.

