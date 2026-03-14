بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية تستعد للكشف عن طرفي النهائي

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار غداً نحو مواجهتي «المربع الذهبي» لمسابقة كرة القدم، اللتين تجمعان الأرشيف والمكتبة الوطنية مع بوليفيا، ومؤسسة خليفة أمام ساليسبوري، حيث تتنافس الفرق الأربعة على بلوغ المباراة النهائية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستقام في ختام بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتُجرى منافساتها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، حيث تضم 16 لعبة في أكبر تجمُّع للألعاب الرياضية في مكان واحد خلال الشهر الفضيل.

وجاء صعود هذه الفرق الأربعة بعد مواجهات جماهيرية حاشدة ومليئة بالإثارة، حيث كسب الأرشيف والمكتبة الوطنية مواجهة بينونة عبر ركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2، فيما تغلّب بوليفيا على الراقي 3-1، وساليسبوري على أبيكا 2-1، ومؤسسة خليفة على إيجس 8-2.

وعبّر محمد الكثيري، مدرب فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، عن رضاه بالتأهل بعد مباراة قوية للغاية ضد بينونة، وقال: «هدفنا منذ البداية هو المنافسة على اللقب، ولكن في هذه البطولة لا توجد أي مباراة سهلة، وكنا ندرك أهمية الحفاظ على التركيز والتمسك بالخروج بالفوز بفضل جهد اللاعبين ودعم الجماهير».

وأضاف: «نشكر القائمين على هذه البطولة التي نعيش فيها أجواء الأمن والأمان في دولتنا الغالية، حيث نواصل حياتنا بهذه النشاطات الرياضية المتميزة خلال الشهر الفضيل، ونتطلع إلى أن نواصل المُضي قُدُماً وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة».

من جانبه أكد محمد عبدي، قائد فريق بوليفيا، أن الأجواء في هذه البطولة خاصة للغاية بفضل الدعم من الجماهير التي تأتي للمساندة والتحفيز، مما يجعل اللاعبين يقدمون مجهوداً مضاعفاً، وقال: «وضعنا هدفاً لأن نصل إلى أبعد نقطة في هذه البطولة، ونتطلع إلى أن نواصل حصد الانتصارات بفضل المساندة من الجماهير التي تقف معنا في جميع المباريات، ونشكر منظمي البطولة على توفير جميع السبل اللازمة لنا من أجل خوض المنافسات بكل أريحية».

على صعيد آخر، شهدت منافسات كرة الطائرة اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، حيث تأهل فرق المنامة ونجوم الإمارات، وإم أي إتش والإمارات 2، بعد أن شهد الدور ربع النهائي، فوز المنامة على الأصدقاء 2-1، ونجوم الإمارات على رجال حفيت 2-1، وإم أي إتش على إم في بي 2-0، والإمارات 2 على أكاديمية اللجنة الأولمبية الوطنية 2-1.

وتواصلت منافسات المواي تاي بإثارة المنافسات وحضور كبير على المدرجات، حيث تختتم اليوم منافسات فئة 16 و17 سنة، قبل أن تتجه الأنظار غداً وبعد غدٍ نحو نزالات الكيك بوكسينج للمحترفين.

وتواصل البطولة استقطاب أعداد كبيرة من الجماهير من مختلف الفئات السنية الذين يحضرون للاستمتاع بالأجواء، إلى جانب نيل فرصة الدخول في السحوبات اليومية على جوائز فاخرة وقيّمة، حيث تُعد كل تذكرة دخول قسيمة اشتراك تلقائية في السحوبات اليومية.