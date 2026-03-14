يونايتد يختبر «صدارة الأولى» في مواجهة الفجيرة بالجولة 20

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تعود الإثارة إلى ملاعب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد توقُّف قصير خاضت خلاله الأندية منافسات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد، والتي أسفرت عن تأهل حتا والحمرية من أندية دوري الأولى إلى الدور نصف النهائي، إلى جانب فريقي 365 ومودرن سبورت من دوري الدرجتين الثانية والثالثة، فيما ودّع العروبة ودبا الحصن المنافسة.

وتشهد الجولة 20 من دوري الدرجة الأولى، التي تُقام مبارياتها في توقيت موحّد عند العاشرة من مساء الغد، اختبارات متباينة لفرق المقدمة، حيث يستقبل يونايتد المتصدر ضيفه الفجيرة على ملعب مدينة دبي الرياضية، ويحلّ الذيد الثالث ضيفاً على العروبة، ويلتقي الإمارات مع حتا على ملعب الأول في رأس الخيمة، فيما يواجه العربي الرابع ضيفه سيتي، وتُستكمل الجولة بمواجهات الاتفاق مع الحمرية على ملعب شباب الأهلي بالعوير، ومصفوت مع مجد، وجلف يونايتد مع الجزيرة الحمراء.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة يونايتد المتصدر برصيد 40 نقطة أمام ضيفه الفجيرة صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة، في ظل رغبة صاحب الأرض توسيع فارق الصدارة، مستفيداً من غياب منافسه المباشر دبا الحصن الوصيف برصيد 36 نقطة عن هذه الجولة بداعي الراحة الإجبارية.

من جانبه، يخوض الذيد الثالث برصيد 34 نقطة اختباراً صعباً أمام مضيفه العروبة السادس برصيد 31 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها الذيد إلى الاقتراب أكثر من مركز الوصافة، بينما يتطلع العروبة إلى استعادة توازنه بعد خروجه من ربع نهائي كأس الاتحاد بالخسارة بركلات الترجيح 3-4 أمام مودرن سبورت متصدر دوري الدرجة الثالثة، عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وفي مواجهة أخرى، تبدو الفرصة متاحة أمام العربي الرابع برصيد 32 نقطة للبقاء ضمن دائرة المنافسة عندما يستقبل ضيفه سيتي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، في حين يحتضن استاد نادي الإمارات مواجهة قوية تجمع «الصقور» صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة مع ضيفه حتا الخامس برصيد 31 نقطة، والذي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على دبا الحصن 3-2، قبل تأهله إلى نصف نهائي كأس الاتحاد بفوزه الكبير على سيتي 6-3.