هجوم البطائح يستعيد أوليفيرا قبل رحلة التسع نقاط

14 مارس 2026 15:45

علي معالي (أبوظبي)
يعود ألفارو دي أوليفيرا إلى قيادة هجوم البطائح في مباراته المقبلة أمام فريق النصر في الجولة الـ 20 من دوري أدنوك للمحترفين والمقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد آل مكتوم بدبي، بعد انتهاء فترة الإيقاف، لتكتمل بذلك القوة الهجومية لـ «الراقي» في مباراة تحمل الكثير من التحديات للفريق في الظروف الراهنة التي يعيشها البطائح بعد الوصول إلى النقطة 16، بالفوز المثير في الجولة 19 على فريق عجمان، ليتنفس البطائح الصعداء مؤقتاً باحتلال المركز الـ 13 في الترتيب العام للدوري.
ومع عودة أوليفيرا ستكون القوة الهجومية حاضرة بقوة أمام العميد النصراوي، الذي حقق هو الآخر انتصاراً مهمّاً على الشارقة 2-1 في الإمارة الباسمة، ويُعتبر ألفارو دي أوليفيرا هداف الفريق حالياً برصيد 3 أهداف، بعد رحيل المهاجم الكاميروني أناتولي أبانج في الانتقالات الشتوية إلى الدوري الليبي (5 أهداف).
من جانبه، أكد حمدان الشامسي، مدير الكرة بنادي البطائح، أن معنويات لاعبي فريقه مرتفعة للغاية في الوقت الراهن، بعد نقاط مباراة عجمان الأخيرة، وقال: «نتعامل خلال الفترة المقبلة مع كل مباراة على حِدة، وكأنها بطولة خاصة، في ظل الظروف الحالية التي نعيشها بالتواجد في منطقة الخطر، وإن ثقتنا كبيرة في عبور هذه الأزمة».
وقال: «نحتاج إلى 9 نقاط على الأقل لضمان البقاء بالمحترفين من المباريات المتبقية بالموسم الحالي، وخطف نقاط عجمان الأخيرة كانت مهمة للغاية، وهو ما يدفعنا إلى التفاؤل بالفترة المقبلة، هو الرغبة الكبيرة للاعبين في تصحيح الصورة التي ظهروا عليها مؤخراً، وتعاهد لاعبو الفريق على استمرار الانتصارات للخروج من هذا الخطر المحيط بالفريق، وعلينا عدم النظر لنتائج المنافسين، بل البحث عن كيفية تحقيق الانتصار، والدخول لكل مباراة كأنها مباراة نهائية».

