قبل المرحلة الحاسمة للدوري.. العين يتفوّق على شباب الأهلي في «دويتو اللاعبين»

عمرو عبيد (القاهرة)

يتمسّك العين بصدارة جدول الترتيب، في دوري أدنوك للمُحترفين، بفارق نُقطة واحدة عن شباب الأهلي، في «سباق ثُنائي» رائع، يزداد اشتعالاً جولة بعد الأخرى، انتظاراً لما ستسفر عنه الجولات المُقبلة، خاصة المواجهة المُباشرة التي تجمعهما، والمُنتظر أن تكون «نارية» بكل تأكيد، لما يتمتع به الفريقان من «أسلحة فنية» كثيرة.

وبين تلك الأسلحة، يبرز لدى «الزعيم» تناغم وتفاهم كبير بين عدة «ثُنائيات» تجمع نجوم الفريق، بصورة تفوق «الفُرسان»، حيث يملك «المُتصدّر» 7 «دويتو»، عبر تبادل هدايا التسجيل وصناعة الأهداف بين لاعبيْن، مقابل 3 «ثُنائيات» لدى «الوصيف».

«الدويتو» الأبرز في هذا المشهد، يتمثّل في لابا كودجو وماتياس بالاسيوس، اللذين اشتركا سوياً في 4 أهداف، إذ سجّل كودجو 3 أهداف من صناعة بالاسيوس، الذي حصل على تمريرة حاسمة واحدة من زميله الهداف الكبير، وهي «الثُنائية» الأكثر تفاهماً في صفوف الفريقين على الإطلاق.

وجاء في المرتبة الثانية، «دويتو» بالاسيوس مع أليخاندرو روميرو «كاكو»، بـ3 أهداف مشتركة، بعدما أحرز الأول هدفين من صناعة النجم الأرجنتيني، ورد له الهدية بتمريرة حاسمة واحدة، كما ظهرت 5 «ثُنائيات» أخرى، ساهمت كلٌّ منها في تسجيل هدفين، صنعهما «كاكو» لحسين رحيمي، ومثلهما للهداف لابا كودجو.

كما حصل التوجولي على مساعدة سفيان رحيمي في هدفين، وكذلك الأمر مع رافاييل رودريجيز «فيلا»، في حين تبادل «كاكو» ورحيمي «الكبير» الهدايا، بعدما قدّم كل منهما «أسيست» واحداً إلى الآخر، ويُشير تداخل تلك الأسماء وتعددها، إلى امتلاك «الزعيم» حلولاً فنية متعددة وخطيرة، يُمثلها «الدويتو» في أفضل صورة جماعية.

على الجانب الآخر، شارك 19 لاعباً في تسجيل وصناعة أهداف «الفُرسان»، بوفرة نوعية وفردية، تُوضّح أسباب صدارته القائمة على أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ومع ذلك، اقتصرت «نغمات الدويتو» على 3 «ثُنائيات»، قدّم كل منها هدفين مُشتركين، وكان فيديريكو كارتابيا «البطل الأبرز فيها»، إذ صنع هدفين لسردار أزمون، ومثلهما مع يوري سيزار، بينما تبادل سيزار وجويلهرم دا سيلفا «بالا» الأدوار، بالتسجيل تارة والصناعة تارة أخرى خلال هدفين، فيما بينهما.