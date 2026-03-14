100 انتصار مع أستون فيلا.. إيمري الثالث بين أفضل مدربي البريميرليج

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد سلسلة من النتائج المخيّبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عاد أستون فيلا إلى سكة الانتصارات في الدوري الأوروبي، الخميس الماضي، بفوزه على ليل الفرنسي، بهدف دون رد، بفضل هدف رائع من أولي واتكينز.

ويُعرف أوناي إيمري ببراعته في هذه البطولة، حيث يُعدّ المدرب الأكثر فوزاً بالبطولة بـ 4 ألقاب. لكن هذه الليلة مثّلت أيضاً إنجازاً شخصياً مميزاً للإسباني، حيث احتفل بفوزه رقم 100 كمدرب لأستون فيلا.

وبدأ المدرب الإسباني مشوار مع أستون فيلا في نوفمبر 2022، عندما فاز فريقه على مانشستر يونايتد، بقيادة إريك تين هاج، بنتيجة 3-1 في ملعب فيلا بارك. ومنذ ذلك الحين، كان أداء إيمري مع الفريق مذهلاً بكل المقاييس.

وقاد فيلا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي الدوري الأوروبي، وهو في طريقه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل أستون فيلا حالياً المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن، كيف يُقارن سجلُّ إيمري خلال السنوات الأربع الماضية بسجلات مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز الآخرين؟ لم يحقق سوى مدربين اثنين عدداً أكبر من الانتصارات.

أوناي إيمري يحقق 100 فوز مع أستون فيلا، ولكن مَنْ يملك أكثر؟

فلن يكون من المفاجئ معرفة المدرب صاحب أكبر عدد من الانتصارات مع أي نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات منذ وصول إيمري إلى فيلا بارك، حيث حقق المدرب الأسطوري بيب جوارديولا 139 فوزاً من أصل 207 مباريات قاد فيها مانشستر سيتي منذ 6 نوفمبر 2022، متقدماً على إيمري بـ 39 فوزاً. وربما لا يُعد المركز الثاني مفاجئاً أيضاً، حيث حقق مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا 120 فوزاً من أصل 188 مباراة خلال الفترة نفسها.

ويدل هذا على عظمة العمل الذي أنجزه إيمري، إذ أن المدربين الوحيدين اللذين يتقدمانه هما أحد أعظم المدربين في تاريخ اللعبة، وأحدهما لا يزال بإمكانه تحقيق الرباعية هذا الشهر.

كما يعزّز هذا من مكانة إيمري أكثر عند النظر إلى فارق الميزانية الذي عمل به، مقارنةً بالمدربين المذكورين. المدرب الوحيد الآخر الذي يمكنه الاقتراب من مستوى إيمري هو الإنجليزي إيدي هاو، الذي حقق 93 فوزاً مع نيوكاسل خلال تلك الفترة.