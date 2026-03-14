الأرقام تكشف الحقيقة.. التفوق الهجومي يشعل صراع القمة في دوري أدنوك

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يكن المشهد الهجومي في دوري أدنوك للمحترفين خلال أول 19 جولة عادياً، بل كان أحد أبرز العناوين التي رسمت شكل المنافسة هذا الموسم، حيث تؤكد الأرقام أن البطولة تعيش واحداً من أكثر مواسمها إثارة من الناحية الهجومية، بفضل تنوع مصادر التهديف، وارتفاع جودة صناعة الفرص، ووجود مجموعة من المهاجمين القادرين على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف.

ويتصدر شباب الأهلي قائمة أقوى خطوط الهجوم في الدوري حتى الآن برصيد 44 هدفاً، متقدماً على العين الذي سجّل 40 هدفاً، بينما يأتي الجزيرة ثالثاً بـ 30 هدفاً، هذه الأرقام تعكس إيقاعاً هجومياً مرتفعاً، خصوصاً مع ارتفاع نسب تحويل الفرص إلى أهداف لدى الفرق المتقدمة.

وتكشف الإحصائيات أن شباب الأهلي يمتلك أيضاً أفضل معدل تهديف قياساً بالفرص المتوقعة (xG)، حيث سجّل 44 هدفاً، مقابل توقُّع تهديفي بلغ 38.1 هدف، بفارق إيجابي يصل إلى 5.9 هدف، وهو ما يعكس كفاءة عالية في إنهاء الهجمات.

لكن كلمة السر الحقيقية في القوة الهجومية لا تتعلق فقط بعدد الأهداف، بل بنوعية البناء الهجومي، فالأرقام تظهر أن الوصل يتصدر الدوري في دقة التمرير بنسبة 86.4%، يليه شباب الأهلي بنسبة 85.9% ثم العين بنسبة 85.1%، ما يؤكد أن الفِرق الكبرى تبني هجماتها على استحواذ منظّم وتمريرات دقيقة في الثُّلث الأخير من الملعب.

كما يحتل الوصل الصدارة في التمريرات داخل الثلث الهجومي بـ 2645 تمريرة، يليه شباب الأهلي ثم العين، ما يشير إلى أن فِرق القمة تعتمد على الضغط الهجومي المستمر والتمركز المتقدم لخلق الفرص.

ومن أبرز ملامح هذا الموسم أيضاً تأثير النجوم الأجانب في صناعة الأهداف، فالمهاجم التوجولي كودجو لابا يتصدر قائمة هدافي الدوري بـ 19 هدفاً، فيما يبرز عمر خربين بـ 14 هدفاً مع الوحدة، بينما يسهم لاعبو الوسط في رفع الإنتاج الهجومي مثل أليخاندرو روميرو كاكو وماتياس بالاسيوس مع العين.

ولا يقتصر التأثير على المهاجمين فقط، فصنّاع اللعب أيضاً لهم دور واضح، حيث يتصدر دوسان تاديتش قائمة صناعة الفرص بـ 66 فرصة و9 تمريرات حاسمة، في حين يأتي روميرو كاكو في المركز الثاني بـ 59 فرصة، ما يعكس ارتفاع جودة الإمداد الهجومي للفرق الكبرى.

ومن ناحية أخرى، تشير البيانات إلى أن الثلث الثاني من المباريات هو الأكثر تهديفاً، حيث سجّلت نسبة كبيرة من الأهداف بعد الدقيقة 45، وهو ما يوضّح أن الفرق ترفع نسقها الهجومي مع تقدم المباراة.

كل هذه المؤشرات تؤكد أن دوري أدنوك هذا الموسم يعيش حالة هجومية استثنائية، حيث تجمع المنافسة بين المهاجم الحاسم، وصانع اللعب المبدع، والمنظومة التكتيكية القادرة على صناعة الفرص باستمرار، وإذا استمر هذا الإيقاع في الجولات المقبلة، فإن الدوري قد يسجّل أحد أعلى معدلات التهديف في تاريخه.