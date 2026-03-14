السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الحبتور وجهانجيري إلى نهائي تحدي دبي للبولو

الحبتور وجهانجيري إلى نهائي تحدي دبي للبولو
14 مارس 2026 17:19

دبي (وام)
تأهل فريقا الحبتور وجهانجيري إلى نهائي بطولة كأس تحدي دبي للبولو، التي تقام بمشاركة أربعة فرق وبمعدل تصنيف "هانديكاب" يتراوح بين 8 و10 جول، حيث يلتقي الفريقان في المباراة النهائية على كأس التحدي، فيما تجمع مباراة كأس الترضية فريقي ذئاب دبي باي ثيرا وآر جي إف.
وجاء تأهل فريق الحبتور بعد فوزه على فريق جهانجيري بنتيجة 9 أهداف مقابل 5.5 أهداف في مباراة الدور قبل النهائي التي أقيمت أمس، في مواجهة قوية اتسمت بالإثارة والندية.
ولعب فارق التصنيف "الهانديكاب" دوراً مؤثراً في مجريات اللقاء، إذ تقدم فريق جهانجيري في بداية المباراة مستفيداً من هذا الفارق، قبل أن ينجح فريق الحبتور في العودة تدريجياً إلى أجواء المباراة ويضاعف من جهوده، ليقوده محمد الحبتور إلى تحقيق الفوز الثاني له في البطولة بعد انتصاره في المباراة الافتتاحية على فريق آر جي إف، ليحجز مقعده في النهائي.
ورغم خسارته في الدور قبل النهائي، نجح فريق جهانجيري في التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما كان قد فاز في مباراته الافتتاحية، ليتساوى في الرصيد مع فريق آر جي إف من حيث عدد النقاط والأهداف، إلا أن لائحة البطولة منحت الأفضلية لفريق جهانجيري ليكون الطرف الثاني في النهائي.
وفي المباراة الثانية من الدور قبل النهائي، فاز فريق آر جي إف على فريق ذئاب دبي باي ثيرا بنتيجة 5.5 مقابل 4 أهداف.

