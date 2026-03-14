عدد اليوم
هاميلتون يغازل منصة التتويج بعد 477 يوماً

14 مارس 2026 17:28

شنغهاي(د ب أ)
قال البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، إنه "يطارد ويتتبع" مرسيدس، حيث يطمح للوقوف على منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته مع فيراري، وذلك في سباق جائزة الصين المبرى المقرر إقامتها غداً ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، سينطلق من مركز الانطلاق الأول بعدما حطم رقماً قياسياً ظل قائماً لمدة 18 عاماً بعدما بات أصغر سائق ينطلق من مركز الانطلاق الأول في تاريخ فورمولا1.
واستفاد أنتونيلي، البالغ من العمر 19 عاماً و201 يوم، من المشكلات الميكانيكية التي تعرض لها زميله في الفريق راسل، ليتجاوز الرقم القياسي القديم الذي كان يحمله سيباستيان فيتيل بفارق يقارب عامين. وحصل راسل على المركز الثاني، وجاء هاميلتون في المركز الثالث معادلاً أفضل نتيجة حققها مع فيراري في التصفيات. وفي سباق السرعة الذي أقيم في وقت سابق اليوم السبت، تبادل هاميلتون وراسل الصدارة في ست مناسبات، ورغم أن هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، اكتفى بالمركز الثالث، كانت بداية موسمه الثاني مع فيراري مشجعة .
وأنهى هاميلتون الموسم الماضي دون أن يصعد على منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته، بل وصل به الإحباط في إحدى المراحل إلى حد مطالبة فيراري باستبداله. لكنه حل رابعاً الأسبوع الماضي في أستراليا، وسيكون عازماً غداً على تحقيق نتيجة أفضل والصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 477 يوماً.
وقال هاميلتون: نحن نطارد ونتتبع، وأعلم أن الجميع مستعد لبذل كل ما بوسعه لتقليص الفارق مع مرسيدس".
وأضاف: "من غير المرجح أن نتمكن من هزيمتهم في السباق. الإحصاءات لدينا تشير إلى أنهم أسرع منا بما يتراوح بين أربع إلى ستة أعشار من الثانية".

