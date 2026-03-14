السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الاتحاد القاري يُعيد رسم الروزنامة.. مقترح بإطلاق دوري الأمم بعد «آسيا 2027»

14 مارس 2026 20:15

معتز الشامي (أبوظبي)
دخل مشروع «دوري الأمم الآسيوية» مرحلة جديدة من التطوير داخل أروقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما أعلن الاتحاد في نهاية عام 2025 قراره المبدئي بإطلاق البطولة كمسابقة قارية جديدة للمنتخبات الوطنية، على غرار دوري الأمم الأوروبي.
وكان الإعلان الأول قد صدر في ديسمبر الماضي، حين أكد الاتحاد الآسيوي عزمه إطلاق البطولة بهدف إعادة تنظيم مباريات المنتخبات خلال فترات التوقف الدولي، وتعويض انخفاض القيمة الفنية للمباريات الودية، بسبب صعوبة إيجاد منافسين وارتفاع التكاليف اللوجستية.
لكن التطور الأحدث في الملف يتمثل في انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد الهيكل التنظيمي للبطولة، حيث بدأ الاتحاد القاري بالفعل العمل على وضع تصور لنظام المنافسات وتوزيع المنتخبات، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة مسابقات المنتخبات في القارة، بالإضافة للمكافئات المالية المرتقبة.
وتشير المتابعات إلى أن الاتحاد الآسيوي فتح باب النقاش حول النظام المرتقب لدوري الأمم الآسيوية، وتصنيف المنتخبات المشاركة وتقسيمها على مجموعات، حيث بدأت إدارة المسابقات القارية بعقد سلسلة من ورش العمل مع الاتحادات الوطنية في القارة، بالتوازي مع تحرُّك لجان التسويق بالتواصل مع الشركات الراعية والشركات الراغبة في شراء حقوق البث لمباريات دوري الأمم، والذي سيتم بيعه كبطولة منفصلة خارج بطولات الاتحاد القاري المعتادة، وبالتالي سيكون هناك سباق شرس لنيل حقوق بث مباريات دوري الأمم.
وكشفت المصادر أن هناك مقترحاً بربط دوري الأمم، بمشوار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، والمؤهلة لكأس العالم.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن البطولة الجديدة ستضم 47 منتخباً من الاتحادات الأعضاء في القارة، مع اتجاه لاعتماد نظام دوري متعدد المستويات، بحيث يتم تقسيم المنتخبات إلى درجات مختلفة وفق تصنيفها القاري، مع تطبيق نظام الصعود والهبوط بين المستويات.
ومن المتوقع أن تقام مباريات البطولة خلال نوافذ «الفيفا» الدولية، بدلاً من المباريات الودية، في محاولة لرفع مستوى التنافس بين المنتخبات وتوفير مواجهات متقاربة المستوى، بما يساعد على تطوير المنتخبات الآسيوية، خاصة المتوسطة والناشئة، وتشير التوقعات إلى أن النسخة الأولى قد ترى النور بعد الانتهاء كأس آسيا التي تقام مطلع 2027 في السعودية، في إطار خطة الاتحاد الآسيوي لإعادة رسم أجندة مباريات المنتخبات خلال السنوات المقبلة، بما يمنح القارة بطولة منتظمة تضاهي التجربة الأوروبية الناجحة.

ليفاندوفسكي عن الانتقال إلى يوفنتوس: جنوى فاوضني في 2010!
