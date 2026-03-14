إيران تقترح خوض مبارياتها في المونديال بالمكسيك بدلاً من أميركا

برلين(د ب أ)

اقترحت إيران نقل مبارياتها في كأس العالم لكرة القدم من أميركا للمكسيك، بسبب الحرب الجارية حالياً في الشرق الأوسط. وقال أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا" إنهم قد يدرسون المقترح مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال دونيامالي: " آمل أن يتم تهيئة الظروف حتى يتمكن أبناؤنا من المشاركة في كأس العالم في نهاية المطاف". وأضاف :"من المهم الاستخدام الدقيق لجميع الجوانب الرياضية لضمان استمرار إمكانية المشاركة". وتم التواصل مع فيفا للتعليق.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيراني مع بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في مرحلة المجموعات، حيث تقام المباريات الثلاثة في أميركا، التي تستضيف البطولة بالمشاركة مع المكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وكان دونيامالي استبعد مشاركة إيران في كأس العالم يوم الأربعاء الماضي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم التالي إنه ليس من "المناسب" أن تلعب إيران لأسباب أمنية. ورفضت إيران هذا الادعاء، مؤكدة أن القرارات تتخذ حصرا من قبل الفيفا.