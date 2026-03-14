إيران تقترح خوض مبارياتها في المونديال بالمكسيك بدلاً من أميركا

14 مارس 2026 17:36

برلين(د ب أ)
اقترحت إيران نقل مبارياتها في كأس العالم لكرة القدم من أميركا للمكسيك، بسبب الحرب الجارية حالياً في الشرق الأوسط. وقال أحمد دونيامالي، وزير الرياضة الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا" إنهم قد يدرسون المقترح مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقال دونيامالي: " آمل أن يتم تهيئة الظروف حتى يتمكن أبناؤنا من المشاركة في كأس العالم في نهاية المطاف". وأضاف :"من المهم الاستخدام الدقيق لجميع الجوانب الرياضية لضمان استمرار إمكانية المشاركة". وتم التواصل مع فيفا للتعليق.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيراني مع بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في مرحلة المجموعات، حيث تقام المباريات الثلاثة في أميركا، التي تستضيف البطولة بالمشاركة مع المكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.
وكان دونيامالي استبعد مشاركة إيران في كأس العالم يوم الأربعاء الماضي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم التالي إنه ليس من "المناسب" أن تلعب إيران لأسباب أمنية. ورفضت إيران هذا الادعاء، مؤكدة أن القرارات تتخذ حصرا من قبل الفيفا.

أخبار ذات صلة
فرنسا تلاقي ساحل العاج ودياً في نانت 4 يونيو
ترامب يتوعد إيران بضربات أشدّ
كأس العالم 2026
إنفانتينو
منتخب إيران
ترامب
آخر الأخبار
الأرقام تكشف الحقيقة.. التفوق الهجومي يشعل صراع القمة في دوري أدنوك
الرياضة
الأرقام تكشف الحقيقة.. التفوق الهجومي يشعل صراع القمة في دوري أدنوك
اليوم 18:00
راتكليف يشيد بكاريك ويتجنب الحديث عن العقد الدائم
الرياضة
راتكليف يشيد بكاريك ويتجنب الحديث عن العقد الدائم
اليوم 17:50
أداء الريال أمام السيتي يضع مبابي في قفص الاتهام
الرياضة
أداء الريال أمام السيتي يضع مبابي في قفص الاتهام
اليوم 17:45
إيران تقترح خوض مبارياتها في المونديال بالمكسيك بدلاً من أميركا
الرياضة
إيران تقترح خوض مبارياتها في المونديال بالمكسيك بدلاً من أميركا
اليوم 17:36
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج العربي يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلةً سياسية
علوم الدار
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج العربي يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلةً سياسية
اليوم 17:34
