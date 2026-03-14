«كانتي» و«جازل» يحلقان بلقبي «الإمارات» و«الكلاسيكو» على مضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

حلق الجواد «كانتي دو بوزلس» لـ«أبوظبي للسباقات»، بلقب بطولة الإمارات للخيول العربية للفئة الأولى، وتوج «جاب جازل» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بسباق الإمارات الكلاسيكي للأمهار للخيول العربية الأصيلة، فيما حصدت «مخيفة أن أف» للإسطبلات الوطنية، لقب سباق الإمارات الكلاسيكي للمهرات للخيول العربية الأصيلة، ضمن السباق الرابع عشر لمضمار أبوظبي للسباق، الذي أقيم أمس، وتألّف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة أجمالي الجوائز 1.488.000 درهم.

وجاء فوز «كانتي دو بوزلس» بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا «ثنائية» على حساب المرشحين الأوائل في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق، وجوائزه مليون درهم.

وفاز «جاب جازل» بإشراف عرفان لإلهي، وقيادة ساندرو بايفا بسباق كلاسيكو الإمارات لأمهار الإنتاج المحلي في سن أربع سنوات فقط، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «هيبة».

وجاء فوز «مخيفة أن أف» بإشراف هلال وطحنون العلوي «ثنائية»، وقيادة حمد البوسعيدي بسباق كلاسيكو الإمارات للمهرات في سن أربع سنوات فقط، في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «هيبة»، مجموعة قوية من مهرات الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات فقط.

وفازت الفرس «أي أس معادن» لمربط العين، بإشراف ماسيج كاسبرزيك، وقيادة صامويل ليجري، بالشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب كأس حماة الأمة.

ومنحت الفرس «سما الغربية» للغربية للسباقات، بإشراف سهيل المزروعي، فارسها محمد سليم أول فوز له في مشاركته رقم 21، في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة «شروط» من عمر 4 سنوات فما فوق على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة.

وخطف «مستبشر» لشادويل، بإشراف علي البدواوي، وقيادة حمد البوسعيدي، نجومية الشوط السادس لمسافة1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-85) من عمر 3 سنوات فما فوق على لقب ريزيليانس سبيريت للسرعة.

ونال «ليموريان» لمحمد راشد السعدي، بإشراف دووج واتسون، وقيادة عبد العزيز البلوشي، المركز الأول في الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-75) من عمر 3 سنوات فما فوق على لقب يونيون باور مايل.