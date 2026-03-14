السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتالانتا يعرقل إنتر ويشعل قمة الدوري الإيطالي

14 مارس 2026 22:32

ميلانو(رويترز) 
فرض أتالانتا التعادل 1-1 على مضيفه إنتر ميلان اليوم السبت، ليشعل سباق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ووصل إنتر إلى النقطة ​68 في الصدارة، متقدما بثماني نقاط على ميلان صاحب المركز الثاني الذي يحل ضيفاً على لاتسيو غداً الأحد. أما أتالانتا فيبقى في المركز السابع برصيد 47 نقطة.
وتقدم ⁠إنتر في الدقيقة 26 عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، لكنه لم ​يتمكن من حسم المباراة أمام أتالانتا في أداء باهت.
وتمكن الضيوف ​من ‌إدراك التعادل عن طريق نيكولا كرستوفيتش ⁠قبل ثماني دقائق ​من نهاية المباراة. وطُرد كريستيان كيفو مدرب إنتر بعد أن احتج الفريق بشدة مطالباً باحتساب مخالفة في بداية الهجمة.
كان الفريقين يتطلعان إلى استعادة التوازن. وبعد سلسلة من 15 مباراة متتالية دون هزيمة ‌في الدوري، خسر إنتر 1-صفر أمام غريمه المحلي ميلان في ‌الجولة الماضية.
أما أتالانتا، فكان يسعى للعودة إلى درب الانتصارات بعد أربع مباريات دون فوز في جميع المسابقات، آخرها الهزيمة الثقيلة 6-1 أمام ضيفه بايرن ​ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
وهيمن إنتر على الكرة في الدقائق الأولى، لكنه افتقد الدقة في اللمسة الأخيرة، بينما بدا أتالانتا خطيرا في الهجمات المرتدة.
وتصدى يان زومر حارس مرمى إنتر لتسديدة مبكرة من جيانلوكا سكاماكا. ورغم ‌أن الحارس لم يتمكن من الإمساك ​بالكرة، فإنه سارع إلى إبعادها قبل أن ينقض عليها جورجيو سكالفيني.
كان جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا حاضراً في سان سيرو، إذ يستعد لإعلان تشكيلته استعداداً لمواجهة أيرلندا الشمالية في ملحق كأس العالم ​في 26 مارس، ‌ومن ⁠المؤكد أن إسبوزيتو ‌أثار إعجابه بتسجيله الهدف الأول.
واستلم إسبوزيتو تمريرة ‌من نيكولو باريلا وأطلق تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء مرت من تحت حارس المرمى ماركو ⁠كارنيسيكي، الذي لم يتعامل مع الكرة بأفضل صورة.
وأطلق ماركوس تورام تسديدة مرت ​بجوار المرمى بعد الاستراحة بقليل، في الوقت الذي كان فيه إنتر يحاول حسم المباراة، وانفرد المهاجم بحارس المرمى في الدقيقة 60، لكن كارنيسيكي خرج بسرعة ليحرمه من التسجيل.
ودفع إنتر ثمن إهدار الفرص عندما تصدى زومر لتسديدة كمال الدين سليمانا، لكن البديل كرستوفيتش انقض ​على الكرة المرتدة وسجلها في الشباك، ما يتيح لميلان فرصة ​العودة للمنافسة على اللقب.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©