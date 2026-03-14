أتلتيكو مدريد يعبر خيتافي بقذيفة مولينا في «الليجا»

مدريد (د ب أ)



حقق أتلتيكو مدريد فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، وذلك بعد فوزه على خيتافي 1 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بفارق ست نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه إلتشي في وقت لاحق من اليوم السبت ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويبتعد أتلتيكو مدريد بفارق عشر نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي سيواجه بدوره فريق إشبيلية ضمن منافسات الجولة ذاتها. وسجل أتلتيكو مدريد هدف المباراة الوحيد عن طريق ناهويل مولينا في الدقيقة الثامنة.

وأكمل خيتافي المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الكريم أبقار في الدقيقة 55.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بضغط مكثف، وكان ناهويل مولينا النجم الأبرز في هذا الشوط، حيث نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة بتسديدة صاروخية بعيدة المدى، سكنت شباك الحارس ديفيد سوريا الذي لم يحرك لها ساكناً.

واستمر تفوق أتلتيكو وكاد ألكسندر سورلوث أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 29 برأسية قوية، ارتدت من القائم بعد عرضية متقنة من أليكس باينا.

في المقابل، ظهر خيتافي عاجزاً هجومياً ولم يختبر الحارس خوان موسو طوال هذا الشوط، لينتهي بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وانطلق الشوط الثاني بإثارة غير متوقعة، ففي الدقيقة 55 أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مدافع خيتافي عبد الكبير أبقار بعد لقطة غريبة أثبتت الإعادة التليفزيونية وتقنية الفيديو قيامه بسلوك غير رياضي تجاه سورلوث.

ورغم النقص العددي، تحسن أداء خيتافي وبدأ بتهديد مرمى موسو، خاصة عبر رأسية لويس فاسكيز وتسديدة ماورو أرامباري التي مرت فوق العارضة.

ودفع الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو بتبديلات هجومية بدخول جوليان ألفاريز وأنطوان جريزمان وأديمولا لوكمان. وفي الدقيقة 82 ضاع هدف محقق لأتلتيكو بعد تصدي سوريا لتسديدة جريزمان، ثم تشتيت المدافع دومينجز دوارتي لتسديدة ألفاريز من على خط المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة توتراً كبيراً وإصابة للحارس موسو الذي استكمل اللقاء بصعوبة، مع مطالبات من خيتافي بطرد سورلوث، لكن دفاع أتلتيكو بقيادة خيمينيز صمد أمام ضغط الضيوف المتأخر، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد بهدف، وسط أجواء مشحونة وطرد للمدرب خوسيه بورديلاس بسبب الاحتجاج.

ونجح أتلتيكو مدريد في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه على خيتافي 1 - صفر.