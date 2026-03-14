بايرن «المنقوص» يفلت من الخسارة في ليفركوزن

برلين (أ ف ب)

أفلت بايرن ميونيخ المتصدر وبطل الموسم الماضي من الخسارة أمام مضيفه باير ليفركوزن، وخرج بتعادل ثمين 1-1 في مباراة خاضها منقوصاً من الدقيقة 42، السبت في ليفركوزن في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

واستغل بروسيا دورتموند تعثر النادي البافاري الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين، وقلص الفارق معه من 11 إلى تسع نقاط (58 مقابل 67) بفوزه على ضيفه أوجسبورج 2-0.

في ليفركوزن وفي قمة جاءت بين ذهاب وإياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، افتتح ليفركوزن الذي يحل ضيفاً على أرسنال الإنجليزي الثلاثاء (1-1 ذهاباً)، التسجيل مبكراً وتحديداً في الدقيقة السادسة عبر لاعب وسطه الإسباني أليكس جارسيا، إثر تمريرة من المهاجم الدولي التشيكي باتريك شيك.

وأدرك مدافع باير ليفركوزن السابق الدولي جوناثان تاه التعادل لبايرن ميونيخ، الذي يستضيف أتالانتا الإيطالي الأربعاء (6-1 ذهاباً)، لكنه ألغي بداعي لمسة يد إثر اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر».

وتلقى بايرن ضربة موجعة بطرد مهاجمه الدولي السنغالي نيكولا جاكسون المعار من تشيلسي الإنجليزي، إثر تدخل قوي على المهاجم الفرنسي مارتان تيرييه (42).

واضطر تيرييه الذي أصيب في الكاحل، إلى ترك مكانه للدولي الجزائري إبراهيم مازة مطلع الشوط الثاني.

وأهدر الأميركي ماليك تيلمان فرصة ذهبية لتوجيه الضربة القاضية لبايرن، عندما انطلق منفرداً بسرعة من منتصف الملعب حتى توغل داخل المنطقة، وسدد كرة زاحفة بجوار القائم الأيسر البعيد للحارس زفن أولريخ (58)، ثم أنقذ الأخير انفراداً لشيك بعد دقيقة واحدة.

ونجح هاري كين في إدراك التعادل من أول لمسة له للكرة بعد ثوانٍ قليلة من دخوله مكان لينارت كارل، حيث اندفع نحو الحارس يانيس بلاسفيخ الذي سدد الكرة في ظهره، فخطفها الدولي الكولومبي لويس دياز وهيأها إلى الدولي الإنجليزي، الذي تابعها داخل المرمى الخالي (62)، لكنه ألغي بعد العودة إلى «في أيه آر» بداعي ارتطام الكرة بيد كين لحظة تشتيتها من الحارس.

ونحج دياز في إدراك التعادل إثر تلقيه كرة من الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه، فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة على يسار الحارس (69) مسجلاً هدفه الـ15 هذا الموسم.

لكن دياز طرد في الدقيقة 84 لتلقيه الإنذار الثاني بسبب ادعائه السقوط عقب انفراد بالحارس.

وخطف يوناس هوفمان هدف الفوز لليفركوزن بتسديدة ساقطة من مسافة قريبة، لكنه ألغي بداعي التسلل (90+3) بعد اللجوء إلى «في أيه آر».

وحرم أولريخ مازة من هدف الفوز بتصديه لتسديدته القوية من مسافة قريبة (90+6).

وفي الثانية، تابع دوتموند صحوته بفوز ثان توالياً عندما تغلب على أوجسبورج بهدفين نظيفين سجلهما كريم أدييمي (13) والإيطالي لوكّا ريتجاني (59)، وأنعش آماله الضئيلة في المنافسة على اللقب.