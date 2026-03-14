ليفاندوفسكي عن الانتقال إلى يوفنتوس: جنوى فاوضني في 2010!

روما (د ب أ)

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني عن هوية الفريق الإيطالي الوحيد الذي تفاوض معه. وربطت تقارير إعلامية عدة النجم البولندي بالانتقال إلى يوفنتوس أو ميلان في الموسم المقبل، حينما ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم مستقبله بعد أو يكشف عن هوية الفريق الذي سيلعب معه ابتداءً من موسم 2026 - 2027.

وفي لقاء مع صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، كشف نجم بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند السابق، عن ارتباطه من قبل بالانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وقال ليفاندوفسكي: «هدفي هو أن أنهي الموسم بالعديد من الانتصارات والأهداف والألقاب قدر الإمكان، سنرى ما سيحدث، لا أفكر في الأمر ولم أقرر شيء بشأن مستقبلي؛ لأن ذلك لا يحتل الأولوية حالياً».

وكشف ليفاندوفسكي عن أن فريق جنوى هو الفريق الإيطالي الوحيد الذي كان قريباً من الانضمام إليه، ويعود ذلك إلى عام 2010 لكنه انتقل بعد ذلك إلى بروسيا دورتموند. وأضاف: «في 2010 كنت لا أزال في بولندا، وكنت قريباً من الانتقال إلى بروسيا دورتموند، وكان جنوى يرغب في التوقيع معي لذلك دعوني لمشاهدة مباراة الفريق أمام سامبدوريا». وتابع النجم البولندي: «كان لدي فضول لمعرفة ما عليه هذا النادي وملعبه والأجواء، وكذلك التحدث مع ممن أبدو اهتمامهم بضمي، لقد جئت لرؤية مباراة الديربي، وهذا هو الاحتكاك الوحيد لي بفريق إيطالي».