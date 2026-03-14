أرسنال يعزز الصدارة الإنجليزية بفوز صعب على إيفرتون

لندن (د ب أ)

ابتعد فريق أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه إيفرتون بنتيجة 2/ صفر ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة، اليوم السبت.

وأحرز أرسنال هدفيه في الأمتار الأخيرة من اللقاء، عبر الثنائي فيكتور جيوكيريس وماكس داومان في الدقيقتين 89 و97، من المباراة التي أقيمت وسط جماهيره في مدرجات ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق إلى 10 نقاط مع ملاحقه مانشستر سيتي الذي سيحل ضيفاً على وستهام يونايتد في وقت لاحق اليوم السبت.

وحقق أرسنال فوزه الرابع توالياً، وأحبط إيفرتون الذي حقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين، ولكنه تلقى خسارته الحادية عشرة ليتجمد رصيد «التوفيز» عند 43 نقطة في المركز الثامن.