تشيلسي يسقط مجدداً ونيوكاسل يتقدم في الدوري الإنجليزي

لندن (د ب أ)

تلقى فريق تشيلسي هزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمامه ضيفه نيوكاسل بنتيجة صفر / 1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أنتوني جوردون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18، ليحسم 3 نقاط ثمينة للفريق الضيف.

ورفع هذا الفوز رصيد نيوكاسل إلى 42 نقطة في المركز التاسع، أما تشيلسي فيظل المركز الخامس ولديه 48 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول السادس، قبل اكتمال منافسات الجولة.

وتمثل الهزيمة ضربة قوية لمساعي تشيلسي في الوصول إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، حيث يخوض الفريق منافسة شرسة مع كل من مانشستر يونايتد الثالث وأستون فيلا الرابع ولكل منهما 51 نقطة، واللذان يتقابلان غداً الأحد.