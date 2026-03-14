الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«الإمارات للدراجات» يقترب من لقب سباق أدرياتيكو الإيطالي

15 مارس 2026 00:17

توسكانا - ايطاليا(وام)
واصل المكسيكي ديل تورو دراج فريق الإمارات - أكس آر جي تألقه في منافسات سباق تيرينو-أدرياتيكو بإيطاليا، وذلك بعدما حقق الفوز بلقب المرحلة السادسة التي أقيمت أمس لمسافة 188 كم، وكذلك محافظته على صدارة الترتيب العام للسباق.
وبذلك أصبح ديل تورو أول مكسيكي يفوز بمرحلة في تيرينو-أدرياتيكو بعد أدائه القوي، حيث شن هجومه على التسلق الحاد نحو خط النهاية في كاميرينو وعزز تقدمه في الترتيب العام مع تبقي مرحلة واحدة فقط على نهاية السباق تقام اليوم.
وكان ديل تورو قد قدم أداءً هجومياً قوياً في المرحلة الخامسة، أمس الأول أيضاً حيث حلّ في المركز الثاني لهذه المرحلة، ليعود إلى صدارة الترتيب العام للسباق، بعدما تصدّر الترتيب العام في المرحلة الثانية، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذه الصدارة في المرحلتين الثالثة والرابعة.

