«الملعب المحايد» يضع «قمة الفيناليسيما» في دائرة الإلغاء

15 مارس 2026 00:51

مدريد(د ب أ)
تحدثت تقارير إعلامية عن اتجاه لإلغاء مباراة "الفيناليسيما" لعام 2026، والتي تجمع بين المنتخب الأرجنتيني بطل كوبا أميركا والمنتخب الإسباني بطل يورو 2024، وذلك بعد فشل الأطراف المعنية في التوصل إلى اتفاق بشأن مكان إقامة اللقاء. ونقل برنامج "إل شيرينحيتو" عبر قناة ميجا التابعة لمجموعة "أترسميديا" الإعلامية في إسبانيا عن مصادر مطلعة قولها، أنه نظراً للغموض الذي يحيط بمصير المباراة، فإن هناك اتجاه لإلغائها.
وكان من المقرر إقامة المباراة في 27 مارس الجاري على استاد لوسيل في قطر، إلا أن تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وتأثر حركة الطيران دفع بالمنظمين للبحث عن بدائل.
واقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامة المباراة في ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما نال موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونادي ريال مدريد، لكن هذا المقترح قوبل برفض قاطع من رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا.
وتمسك كلاوديو تابيا بضرورة إقامة المباراة في موقع محايد تماماً أو نقلها إلى ملعب "المونومنتال" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، رافضاً منح المنتخب الإسباني ميزة اللعب على أرضه. وفي ظل تصاعد الخلاف بشأن مكان إقامة المباراة، فإن السيناريو الأقرب قد يكون الإلغاء في ظل ضيق الوقت وعدم الاتفاق على ملعب بديل.

أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع إثر استهداف مسيّرة لمنشأة نفط بمنطقة الرويس
النائب العام للدولة يأمر بالقبض على 25 متهماً وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع ويمجد العدوان العسكري على الدولة
رئيس الدولة وملك المغرب يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
الفجيرة: استمرار جهود التعامل مع حريق منطقة الصناعات البترولية
