كروز أزول يتعادل مع بوماس أونام في الدوري المكسيكي

مكسيكو سيتي (د ب أ)

تعادل فريق كروز أزول مع مضيفه بوماس أونام 2/2 ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز جوادلاخارا على سانتوس لاجونا 2/ صفر، وتيخوانا على كلوب ليون 3/ صفر، وتعادل أتلتيكو سان لويس مع باتشوكا 1/1، وتولوكا مع أطلس بذات النتيجة.

وأنهى كروز أزول الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجّلهما نيكولاس إيبانيز وكارلوس رودريجيز في الدقيقتين 35 و42، وفي الشوط الثاني، سجّل بوماس أونام هدف تقليص الفارق في الدقيقة 61 عن طريق جونينيو فييرا، ثم تلقّى الفريق ضربة موجعة بطرد ناثانيال أننياس في الدقيقة 68، لكن هذا لم يوقف عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق ويلر ديتا.

ورفع كروز أزول رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع بوماس أونام رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس.