عدد اليوم
سارسفيلد يفوز على بلاتينسي في الدوري الأرجنتيني

15 مارس 2026 13:27


بوينس آيرس (د ب أ)
عزّز فيليز سارسفيلد صدارته للمجموعة الأولى بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بلاتينسي 2/ صفر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وسجّل هدفي سارسفيلد فلوريان مونزون ولوكاس روبرتون في الدقيقتين الثامنة و49 ورفع سارسفيلد رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقّف رصيد بلاتينسي عند 14 نقطة في المركز السادس.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثانية، فاز روزاريو سنترال على بانفيلد 2/ 1 وسجّل هدفي روزاريو سنترال سانتياجو لوبيز وجامينتون كامباز في الدقيقتين 64 و83، فيما سجل هدف بانفيلد ماورو مينديز في الدقيقة 35.
ورفع روزاريو سنترال رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقّف رصيد بانفيلد عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر.

يُذكر أن الدوري الأرجنتيني يقام من خمس مراحل. وفي المرحلة الأولى، تم تقسيم الفرق الثلاثين إلى مجموعتين، تضم كل واحدة 15 فريقاً، وتلعب بنظام الدوري من دور واحد. وإضافة إلى ذلك، يخوض كل فريق مباراتين بين منطقتيهما: الأولى ضد منافسه من المنطقة الأخرى، والثانية ضد فريق ثانٍ يُحدد بالقرعة.

وتتأهل أفضل ثمانية فِرق من كل مجموعة إلى دور الـ16 وتقام المراحل النهائية (دور الـ16، دور الثمانية، قبل النهائي، والنهائي) بنظام مباراة واحدة.

